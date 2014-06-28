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بالصور .. فتاتان هنديتان تبتكران «بنطلون» يرسل استغاثة للشرطة لمكافحة التحرش

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الطالبتان الهنديتان

الطالبتان الهنديتان

 

ابتكرت طالبتان هنديتان بنطلون يحمي الفتيات من المتحرشين والمغتصبين من خلال تكنولوجيا تتبع به تعمل على تحديد مكان الضحية وإرسال استغاثة للشرطة.

وتأمل الطالبة ديشكا باتاك، 21 عامًا، وزميلتها أنجلي سرفستافا، 23 عامًا، وفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، في أن ينتشر البنطلون في كل أنحاء البلاد، في حال لاقت رواجًا وفعالية من قبل الفتيات اللواتي يواجهن خطر الاغتصاب يومياً.

وذكرت الصحيفة أن جهاز التتبع متصل بالبنطلون وبمجرد ضغط مرتديه على زر بالجهاز يتم إرسال نداء إلى أقرب مركز للشرطة ليتمكن من إغاثتها.

وأضافت التقارير أن الجهاز تم اعتماده في أكثر من 200 مركز للشرطة، وقد يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة الاغتصاب في الهند.

ولفتت الصحيفة إلى أن ظاهرة الاغتصاب في ازدياد مطرد حيث تسجل الهند حالة اغتصاب كل 22 دقيقة بحسب أحدث الإحصاءات الرسمية الهندية في هذا المجال.

 

 

 

ابتكار الفتاتين

ابتكار الفتاتين

 

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