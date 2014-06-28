“المترو”: الخطوط الثلاثة تعمل حتى الثانية صباحا بدءا من الغد

قررت إدارة المترو بداية من الغد الأحد، أول أيام شهر رمضان، عمل القطارات حتى الثانية صباحا بدلا من الواحدة صباحا، لتصل ساعات التشغيل اليومى إلى 21 ساعة.

وأضاف المهندس على فضالى رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، أنه تقرر مد ساعات العمل بخطوط المترو طوال شهر رمضان حتى الثانية، كما تقرر تشغيل الخط الساخن على مدار 24 ساعة لتلقى جميع الشكاوى والاقتراحات لمستخدمى المترو برقم تليفون “16048″.

وأشار إلي أن خطوط المترو ستعمل ابتداء من الخامسة صباحا حتى الثانية من صباح اليوم التالى، كما سيتم تكثيف أعمال الصيانة خلال الثلاث ساعات الأخرى التى يتوقف فيها المترو، مع زيادة منافذ توزيع التذاكر بالمحطات ذات الكثافة العالية لتخفيف الزحام على الشبابيك، وتشغيل مكاتب الاشتراكات يومياً من السـاعة السابعة صباحاً حتى السـاعة الثالثة مساءً.