"سيدتي" تعلن أسماء الفائزين بمسابقة "الشعر الغنائي"على موقع"سيدتي نت"

تلقى موقع «سيدتي نت» مئات القصـــــائـــــد مــن مشتـــركيــــــــن ومشتركات من دول عربية وأوروبيّة. لكن المشاركات الأكثر كانت من نصيب الدول الخليجية، وتحديداً، السعودية والإمارات العربية. وبعد تصفيتها واستبعاد المشاركات الضعيفة، تمّ اختيار 100 قصيدة لاختيار الأفضل منها، ولتنحصر المنافسة في مسابقة «سيدتي نت للشعر الغنائي» في دورتها الثانية، والتي انطلقت قبل أربعة أشهر، في 24 قصيدة، وهي التي تمّ نشرها في الموقع للتصويت عليها، وكذلك عرضها على أعضاء اللجنة، المكوّنة من الكاتبة ومديرة تحرير «سيدتي» هاديا سعيد والشاعر والملحن وسيم باسعد والشاعر عزيز الشافعي، ليختار كل عضو خمس قصائد. وما اتفق أعضاء اللجنة عليها ستكون هي القصيدة الفائزة بالجائزة، والتي سيتم تلحينها وتنفيذها موسيقيّاً وغناؤها من قبل أحد نجوم الأغنية العربية.

وقد انحصر التنافس والتصويت في موقع «سيدتي نت» بين سبعة أسماء مشاركة كانت تحتلّ المراتب الستة الأولى، وهي: رندا حداد ونبيل حمدي عبيد من الإمارات، وإلهام محمد بكر وخالد الثقفي وناصر بن حويل من السعودية، ونادر سعد من مصر ومقيم في الإمارات، وكوثر السعدي من المغرب. تقدّمت فيها أسماء وتراجعت أسماء. ومع نهاية التصويت، فازت قصيدة «ارحل» للمشترك نبيل حمدي عبيد من الإمارات، فيما احتلّت المرتبة الثانية قصيدة «مخسر بمخسر» للمشتركة رندا حداد، تلتها قصيدة «بحبك للمنتهى» للمشترك نادر سعد، كأفضل ثلاث قصائد من وجهة نظر القراء الذين شاركوا في التصويت لأفضل قصيدة غنائية.

القصائد الخمسة عشرة التي اختارتها اللجنة المؤّلفة من الشاعر والملحن وسيم باسعد من السعودية، والكاتبة ومدير تحرير «سيدتي» الأستاذة هاديا سعيد، والشاعر عزيز الشافعي من مصر، كانت متنوّعة، مع التوافق في الاختيار على ست قصائد من المجموعة.

لكن الفوز في المرتبة الأولى لم يكن حكراً على قصيدة واحدة، بل جاءت النتائج كالتالي: في المرتبة الثالثة قصيدة «لبيك» للمشترك ناصر بن حويل (من السعودية)، وقصيدة «دموع قلبي» للمشترك عبد العزيز حسن الخيبري (من السعودية)، وفي المرتبة الثانية قصيدة «مخسر بمخسر» كلمات رندا حداد (من الإمارات)، وقصيدة «قال الوعد» للمشترك خالد الثقفي (من السعودية). وهذه الاختيارات توافقت عليها اللجنة. وفي المرتبة الأولى فازت بالتصويت في موقع «سيدتي نت» قصيدة «ارحل» للمشترك نبيل حمدي عبيد (من الإمارات). أما القصيدة الفائزة بالمرتبة الأولى وجائزة الغناء باختيار اللجنة، فقد كانت من نصيب قصيدة «خليك هناك» للمشتركة الشاعرة إلهام محمد حسن بكر (من السعودية).

«سيدتي» تنشر القصائد الفائزة بالمراتب الثلاثة الأولى، وتهنّئ الفائزين والفائزات، وسوف يتم الإعلان قريباً عن اسم الملحن الذي سيقدّم الدعم والتشجيع للقصيدة الفائزة بالمرتبة الأولى، وسيتولّى مهمّة تلحين وتنفيذ الكلمات، على أن يغنيها أحد نجوم الغناء العربي

القصيدتان

الفائزتان

بالمرتبة الأولى

«خليك هناك»

فازت بالمرتبة الأولى باختيار اللجنة. بعد التعديل من قبل وسيم باسعد لضبط الوزن الإيقاعي.

إلهام محمد حسن بكر

خلّيك هناك وخلّي العنا لي

ما يهمك أنا.. خلّك بدنياك

لا تعتذر. رجفة جفونك حكت

وقالت إنّي والزمن نِسيناك

••••••

يا ما في شِعْر الأماني غنيت الهوى

بعد ما كنّا حبايب صرنا للشوق مرسى

لي حبيب ما دريت إنّه نِسَاني

وإنه راح يدوّر عن حب ثاني

••••••

كنت انتظر منك كلمة وحشتيني

لقيتك والعنا بنار حبك بتكويني

خليك هناك بعيد وخلي العنا لي

أعيش انا بدنياي وانت بدنياك

فازت بالمرتبة الأولى

تصويت الجمهور

«ارحل»

نبيل حمدي عبيد

خلصت الدفاتر.. وضاعت الأقلام

النوم عندي غدى بدون أحلام

ناوية أودعك. ومن غير سلام

شفت الكلام بدون أفعال بيودي لفين

لو قلت سلام راح أقول لك ألفين

بعد القلب الواحد.. ما بقى قلبين

رفضت حناني وأنا بين ايديك

شفت القسوة من بين عينيك

نسيت زماني.. مش عارفه ليه؟

كل ده يا حبيبي مستني ايه؟

قلها خلاص مش هندم عليك

وان رجعت لي.. مش هخدعك

ولا بدلال عيني.. هدلعك

ولا بوداني.. هسمعك

راح تسمع كلام.. فين يوجعك

وبعدها عمري.. بايدي ما هودعك

احسن لك روح لحد يخدعك

القصيدتان الفائزتان بالمرتبة الثانية

«مخسر بمخسر»

رندا حداد

قلّي انا ويش جالي منّك عامين وأكثر

جايي تتجبّر عليّا اليوم وتتكبر!

رَبعي من أجلك جافيتهم..

وعقلي بعيونك نِسيته

بعت عمري واشتريتك.. مخسر بمخسر

••••••

وينك انت وين وعدك...

ضيعتني وضعت بعدك

نشف دمعي وانت بَعدَك.. عالغدر تقدر

مُرّ يا طعم الخيانة..

حُبّ مات بقبلَ أوانَه

ولمّا قلبي سلّمتك أمانه.. طعنته بخنجر

••••••

خيّبتلي بيك ظني..

تهدم انت بعد ما ابني

غير جرحك والتِّمنّي.. بيّا ما تخدّ

قلي بس انا كيف أنسى..

مثل صخر انت وأقسى

قلبي متل النار أحسّه.. وقلبك تحجر

••••••

«قَال الوَعد»

خالد مصلح الثقفي

قَال الوَعد غاب عنِي وارتحل

ضَاع الأمل وفِي موعدِي

غَاب الفَرح ودمُوعي قَالت

(ابْعدِي) ذَا مُو موعدي

••••••

حَان الِفراق والكون ضاق

وفوق هذا وش بَعد؟!

انْطفى نُور المكَان

صار مُوعدنا ظلام

••••••

كَان الأمل شُوفك يِحد

من جرح عايش للآبد

عُمره ألم... فرحه وهم

تَايه ورا زيف الوَعد

القصيدتان الفائزتان بالمرتبة الثالثة

«لبيك»

ناصر بن حويل

لبيك يا صوتٍ لفاني من الأمس

لبيه يا صوتٍ خذاني ودعاني

••••••

صوتٍ سباني عانق الروح بالهمس

واحيا عروق الشوق باسمى المعآني

••••••

«يا مورد الخدين» يا زاهي الخمس

يا نايفٍ بالطول بُعدك خذاني

••••••

لو تلمسين الوجد في خافقي لمس

ما طولت غيبتك عني ثواني

••••••

تعال يا خلّي ويا مهجة النفس

يا شوق عيني يا سيد الغواني

••••••

خلّي سنا نورك ورا خافقي شمس

وخلّي سنا نور قلبك ينوّر زماني

••••••

«دموع قلبي»

عبد العزيز حسن الخيبري

كنت بِحُبِّك قدّام الناس أفاخر

أقول ذا حبيبي وحبّه أكبر دليل

من وراهم أبكي مكسور خاطر

أعاني.. وحاني الراس وذليل

••••••

بإيدك تعطيني حب.. وانت قادر

وبإيدك تخليني أسهر الليل

أقدر أتحمل وبحياتي أخاطر

وأداري جرحي اللي يسيل

••••••

قلبي وأعرفه.. لأجلك يخاطر

لأجلك يتركني ولدروبك يميل

أدري قلبك طيب.. لكنه يكابر

وبدل جرحك خلّي الحب بديل