توقعات النقاد لدراما رمضان:"باب الحارة" في الصدارة وهيفا تحت الاختبار

كما يقال في المثل الشعبي "الكتاب يعرف من عنوانه" فإن مسلسلات رمضان وطبقا لرؤية النقاد يمكن الحكم المسبق عليها من أسماء أبطالها ونسبة تسويقها وتوقيت عرضها.

"سيدتي نت" استطلعت آراء النقاد في الدراما المصرية، التي ستشهد منافسة بين 32 مسلسلاً، فما هو المسلسل الذي سيحقق نجاحاً أكبر والى أي الدلائل يستندون؟

في البداية قالت الناقدة فايزة هنداوي، إنها تتوقع أن يلقى مسلسل "سجن النساء" نجاحاً كبيراً، لأن القائمين على صناعته هم أنفسهم من صنعوا مسلسل "ذات" للفنانة نيللي كريم والذي حقق نجاحاً كبيراًَ، كما توقعت فايزة أن يحقق مسلسل "دهشة" للنجم يحيى الفخراني نجاحاً، بسبب صناع العمل على رأسهم المؤلف عبد الرحيم كمال، كما توقعت نجاح مسلسل"جبل الحلال" للفنان محمود عبد العزيز لأنه استعان بالكاتب ناصر عبد الرحمن المعروف بالجودة في كل أعماله السابقة.

البطولة الجماعية

وأضافت فايزة أن مسلسلات البطولات المطلقة بدأت في الاندثار، وبدأ الجمهور يلتفت أكثر إلى البطولات الجماعية، لذا ترى أن مسلسل "السبع وصايا" للمؤلف محمد الأمين راضي سينجح، كما أوضحت أن حداثة تجربة مسلسل "العملية ميسي" للفنان أحمد حلمي على الدراما المصرية ستجعله يحقق نسبه مشاهدة عالية.

من ناحيته قال الناقد نادر عدلي إنه يتوقع أن تحقق أعمال النجوم المعتاد عليهم النجاح إذا لم يكن هناك مفاجآت، وأوضح أنه يتوقع نجاح مسلسل "صاحب السعادة" للزعيم عادل إمام لما له من شعبية وقاعدة جماهيرية عريضة، كما يتوقع النجاح لمسلسل "شمس" للفنانة ليلى علوي في استعادة لنجاح النجمين العام الماضي في مسلسلي "العراف" و"فرح ليلى".

وأضاف أن الجمهور يستهوي مشاهدة أعمال غادة عبد الرازق دون النظر إلى مضمونها، وقال إنه لا يعرف مستوى مسلسل "السيدة الأولى" كما أشار إلى أن جماهيرية يحيى الفحراني ومحمود عبد العزيز سترفع حظوظ نجاح أعمالهما، مشيراً إلى أنّ هذه الأعمال هي الأكثر تسويقاً على القنوات الفضائية، فجودة التسويق تنجح المسلسل حتى لو كان المسلسل ضعيفاً، والعكس أيضاً صحيح فهناك أعمال جيدة لا يتم تسويقها بالشكل اللائق بها فتفشل بحسب عدلي.

هيفا تحت الاختبار

وتطرق نادر عدلي إلى مسلسل "كلام على ورق" لهيفا وهبي قائلاً إنها تحت الاختبار، ومن الممكن جداً أن تحقق نسبة مشاهدة عالية، وهذا يتوقف على الحلقات الثلاثة الأولى لأن الجمهور في العالم العربي سيتابعها ومن ثم سيحكم هل يكمل أم يدير القناة التي ستعرض المسلسل ويسقط هيفا من حسابات المشاهدة، كما أن مخرج العمل محمد سامي رغم انه ليس موهوباً بالدرجة الكافية بحسب عدلي، لكن لديه ملكات تصوير المشاهد الخارجية وديكورات مبهرة تخطف الأنظار.

وتوقع نادرأن يحقق مسلسل "الصياد" ليوسف الشريف نجاحاً إذا كان في إطار بوليسي كونه ناجح جداً في هذه الأدوار.

أما الناقد لويس جريس فقال إنّ دراما رمضان تحمل كل عام مفاجآت عديدة ولكن هناك رغم ذلك ثوابت، وتوقع أن ينجح مسلسل "صاحب السعادة" لعادل أمام و"هيبة في جبل الحلال" لمحمود عبد العزيز و"دهشة" للفنان يحيى الفخراني" لأن هؤلاء النجوم بات لديهم من الخبرة ما يعرفون به جيداً ماذا سيقدمون لجمهورهم الذي يثق بخياراتهم.

وأضاف أنه يتوقع أيضاً نجاح مسلسل "السيدة الأولى" لغادة عبد الرازق لأنها ذكية ومتجددة مع كل عمل تقدمه.

أخيرا فقد رفضت الناقدة ماجدة خير الله الحديث عن توقعاتها موضحة أن دراما رمضان ليس فيها توقعات، وعلينا أن ننتظر على الأقل لبداية الحلقات الأولى قبل أن نطلق أحكامنا.

الدراما السورية الصّدارة لـ "باب الحارة"

يبدو "باب الحارة" هو العمل الذي سيكون الأكثر جماهيريّة هذا العام في الدراما السورية، شاء النّقاد وأهل الصّحافة أم أبوا، صحيح أنّ العرض لم يبدأ بعد لنحكم أيّ الأعمال السّورية التي فاق عددها الـ "27" ستكون في الصّدارة الجماهيريّة في رمضان، ولكن كلّ المعطيات تشير إلى أنّ "باب الحارة" سيحتلّ الشّاشة ومعها قلوب الجمهور، ويبدو ذلك واضحاً من أرقام المشاهدات لـ "البرومو" الخاص به على يوتيوب.

"سيّدتي نت" استطلعت آراء مجموعة من النّقاد والصّحافيّين العاملين في المجال الفني، الذّين أجمعوا أنّ "باب الحارة" سيحتلّ الصّدارة هذا العام، والبداية كانت مع النّاقد والصّحافي وسام كنعان الذي قال "من حيث القيمة الفنّيّة فأعتقد أنّ مسلسلات مثل "قلم حمرة"، و"بقعة ضوء"، وبواب الريح" و"حلاوة الرّوح"، هي الأكثر إقناعاً لكنّها لن تنافس تلك الظّاهرة الغريبة المسمّية "باب الحارة"، إذ من المؤكّد أنّ المسلسل الذي يقدّم جزءاً جديداً لأجزاء سبقته وحققت جماهيريّة سيكون له حظاً أوفر عن غيره".

ويتابع كنعان "الموضوع برأيي مرتبط بشكل كلّي بالمحطّة الفضائيّة التي ستعرض هذا العمل ومدى انتشارها لدى الجمهور، إلى جانب الحملة الترويجيّة التي يمكن أن ترافق أو تمّهد لعرض هذا المسلسل، هذه الأسباب هي من تخلق جوّاً يساهم في نجاح المسلسل جماهيرياً للحدّ الأقصى، إضافة لموضوع الأجزاء، وضمن هذه المعطيات سيحتلّ "باب الحارة" صدارة المشهد من حيث حجم المتابعة، يبدو ذلك واضحاً من أرقام المشاهدات لـ "البرومو" الخاص به على يوتيوب".

ويتّفق الصحافي محمد الأزن في الرّأي مع زميله كنعان ويقول "هناك أعمال هامّة هذا العام سأكون حريصاُ على متابعتها، كـ"الحقائب"، و"بقعة ضوء10"، و"بواب الريح"، و"حلاوة الرّوح"، و"قلم حمرة"، ولكنّ حظ هذه الأعمال من الجماهيرية في رمضان، سيكون مرتبطاً بتوقيت العرض، والقناة العارضة، وهما المشكلتين الأبرز بالنسبة لشركات الإنتاج السّورية هذا العام، بسبب تزامن موسم العرض الرمضاني، مع المونديال، في حين يرى الكثيرون إنّ مستوى متابعة "باب الحارة6" لن يتأثر بهذين العاملين".

ويضيف الأزن "أرى أنّ العمل الذي سيكون الأكثر جماهيرية هذا العام هو "باب الحارة"، فتطوّارت أحداثه موضع ترقّب لدى الجمهور على امتداد العالم العربي، والذي يبدوا ملتهّفاً لـعودة النجم عبّاس النوري وهذا هو العنوان الأبرز فعلياً لأحداث العمل بجزئه الجديد، إلى جانب ظهور النجم أيمن زيدان بدور "أبو ظافر"، وأداء النجم مصطفى الخاني لشخصية "الواوي" الجديدة إلى جانب "النّمس".

الصّحافيّة ديانا هزيم اعتبرت أنّ هناك الكثير من الأعمال الهامّة التي تم إنجازها هذا العام، مثل قلم حمرة وضبو الشناتي ولو وحلاوة روح"، مشيرة إلى أنّ كل تلك الاعمال ستتنافس بقوّة خلال الشّهر الكريم وستترك أثراً.

وأضافت "على الجانب الآخر، لا أحد يستطيع أن ينكر جماهيريّة مسلسل "باب الحارة"، ولكن أنا أعتقد انّه أصبح حالة أو طقس رمضاني، أكثر من كونه مسلسل درامي".

الصّحافيّة آمنة ملحم تقول "أتوقّع أن يكون مسلسل "القربان" هو الأقوى خلال موسم دراما رمضان 2014، سيّما أنّه عمل جريء يُلامس الواقع السّوري لدرجة كبيرة، وهكذا نوعيّة من المسلسلات التي تحمل هموم الناس الاجتماعيّة تلاقي متابعة عالية، سيّما أنّ المشاهد يرى من خلالها صورة عن حياته ومعاناته".

وتضيف ملحم "أعتقد أن يحقّق "القربان" مشاهدة عالية، ولكن ليس منذ الحلقات الأولى، أنا أتوقّع أن يصل هذا العمل لدرجة مسلسل "الولادة من الخاصرة" ويحدث نفس الضّجّة".

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