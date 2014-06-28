نجوم ديزني بين الماضي البريء والحاضر المثير

لا يُمكن إنكار حقيقة أنّ كلاً منّا قد تأثّر في فترة من الفترات بنجوم عالم ديزني، الذين رافقونا في مرحلة المراهقة.

قناة ديزني كانت ولا تزال تستقطب الملايين بفضل مسلسلاتها وبرامجها الثقافية والترفيهية، كما تستمرّ في كونها محلّ انطلاق معظم النجوم، الذين بدأوا رحلتهم ومسيرتهم في سنّ مبكرة.

بعض نجوم هذه القناة العالميّة غيرّوا نظرتنا إليهم بعد توسّع شهرتهم، أمّا البعض الآخر فقد طوّر مسيرته بشكل إيجابي مثير للإعجاب، وهنا نموذج عن كلّ منهما:

Jonas Brothers: عُرفوا من خلال قناة Disney، وتعلّق بهم الأطفال والمراهقين، بعد سلسلة أفلام Camp Rock movies، بالإضافة إلى مسلسلJonas الذي عُرض لفترة طويلة.

Joe و Nick و Kevin منحوا أنفسهم إجازة بعد مسلسلات ديزني، فتناثرت الفرقة، وذهب كلٌّ منهم لحياته الخاصّة، كما أجّلوا جولتهم الفنيّة العالميّة التي كانت ستقام في أيلول عام 2013.

Selena Gomez: انطلاقة هذه النجمة العالميّة كانت من خلال شخصيّةAlex Russo، التي أدّتها في مسلسل ديزني الشهير Wizards of Waverly Place.

بعد هذا المسلسل الذي جذب الملايين من عشّاق شخصيّات ديزني، شعرت Gomez بأنّ هذا النمط لا يُشبهها، فخرجت من إطار البراءة الذي اشتهرت به، وها هي اليوم من أكثر النجمات إثارة، كما أنّها تعيش علاقة عاطفيّة مع النجم Justin Bieber الذي يثير المشاكل بشكل دائم.

Lindsay Lohan: عُرفت Lohan على قناة ديزني، حين قدمّت دور البطولة في مسلسل The Parent Trap عام 1998، وكانت في ذلك الحين طفلة في سنّ المراهقة.

الآن، لم يتبّق أيّ شيء من براءة وطفولة هذه النجمة التي جذبت فئة كبيرة من الجمهور، وهي حاليّاً تثير المشاكل باستمرار، وتدخل السجن كلّ فترة، كما تتلقّى العلاج اللازم لتخطّي إدمانها على الكحول والمخدرّات.

Miley Cyrus: هي من أكثر النجمات اللواتي أثرن التساؤلات وأحدثن ضجّة عارمة في الفترة الأخيرة، بسبب حركاتها المثيرة وإطلالاتها الفاضحة التي تخطّت الحدود.

من يرى تصرفّات Cyrus قد لا يصدّق أن هذه الفتاة هي نفسها التي قدمّت شخصيّة Hannah Montana على قناة ديزني في السابق.

يُشار إلى أنّ Miley، خلال مشاركتها في حفل MTV's Video Music Awards، قالت إنّ Hannah Montana قُتلت ولن تعود مجددّاً.

Zac Efron: خطف هذا النجم قلوب الفتيات بوسامته ورومانسيتّه في سلسلة High School Musical movies، التي عرضت على قناة ديزني.

بالرّغم من تخطّيه عالم ديزني، إلا أنّ Efron تمكّن من الحفاظ على مكانته في قلوب محبيّه، وهو الآن من ألمع المغنّين وأكثرهم شعبيّة، لكنّه كشف منذ فترة مشاكله مع الإدمان.

لاحظنا أنّ البعض من نجوم عالم ديزني قد طوّر نفسه ومكانته في الوسط الفنّي والتمثيلي، إلا أنّ البعض الآخر قد انحرف عن مساره بشكل خطير وغير مُبرّر.