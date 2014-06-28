«الإدارية العليا» تؤجل الطعن على حكم إعادة بث القنوات الدينية لـ 25 أكتوبر

أجلت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، الطعنً على الحكم الصادر لصالح الراحل الشيخ يوسف البدري، بإعادة بث 5 قنوات، وهي “البدر- والحافظ- وصفا- والرحمة- ووصال” لجلسة 25 أكتوبر لتقديم شهادة وفاة الشيخ البدري.

يذكر أن الطعن المقدم من الشركة المصرية للأقمار الصناعية “النايل سات”، جاء ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة “القضاء الإداري”، لإعادة بث الـ5 قنوات.

وشددت صحيفة الطعن على قرار غلق القنوات الدينية، على أن تلك الشاشات تعُج بما يخالف قيم المجتمع المصري وفي وقت تسكت فيه جهة الإدارة على بثها إلا أنها ترصدت للفضائيات الدينية التي تنشر أهدافًا سامية لما يلائم طبيعة المصريين وأخلاقياتهم، وهو الطعن الذي انتهت فيه محكمة القضاء الإداري لقبوله، والحكم بوقت منقضٍ بفترة حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك بعودة بث الفضائيات الدينية.