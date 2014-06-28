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رئيس مباحث ليمان 430 لقاضى الهروب من السجون : لا يوجد لدينا مسجونين سياسيين

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رئيس مباحث ليمان 430 لقاضى الهروب من السجون : لا يوجد لدينا مسجونين سياسيين رئيس مباحث ليمان 430 لقاضى الهروب من السجون : لا يوجد لدينا مسجونين سياسيين

أكد محمد محمود أبو سريع رئيس مباحث ليمان 430 صحراوى أثناء شهادته امام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى للشاهد فى قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادى النطرون، والمتهم فيها الرئيس السابق مرسى وقيادات جماعة الاخوان ،أنه أتصل بمأمور السجن يوم 29 يناير وطلبت منه منع الزيارة نظر لظروف الامنية واحداث 25 يناير ، وبالفعل تم منع الزيارة فى هذا اليوم ومساء اليوم نفسه قامت سيدة بعمل مداخلة فى إحدى القنوات الفضائية مدعيا أنه تم إقتحام السجن وهروب المسجونين على عكس الحقيقى ، وعقب هذه المداخلة بساعات قليلة تم غقتحام السجن وتهريب المسجونين ، ,اكد الشاهد أن عدد المسجونين 6 آلاف مسجون بينهم 20 مسجون محكوم عليه بالاعدام وباقى المسجونين جنائين ولم يكن هناك مسجونين سياسين قط .

وتضم قائمة المتهمين فى القضية 131 متهما من بينهم الرئيس السابق وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتنى وعصام العريان وصفوت حجازى، بالإضافة إلى عناصر أخرى.

كما تضم القضية 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية، فى حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون، ومن ضمنهم عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبنانى.

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