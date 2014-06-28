القبض على مسجل خطر بالمنبا

تمكنت قوات الأمن بمحافظة المنيا بمركز سمالوط من ضبط مسجل خطر قد سبق إتهامه فى 3 قضايا جنائية.

تلقي اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا إخطارا من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائي

> يفيد بالقبض علي أحمد جلال راشد 31 سنة عاطل من قرية المهاجرين التابعة لمركز سمالوط والسابق اعتقاله جنائيا لخطورته علي الأمن العام بالقرار رقم 1923/22 بتاريخ 21/2011 وتجدد له بالقرار رقم 254/3 بتاريخ 1/3/2012 وسبق إتهامه في 3 قضايا منها سرقة وسائل نقل وإبتزاز أموال وسلاح بدون ترخيص أخرهم القضية رقم 4464 لسنة 2012 إداري مركز مغاغة سرقة وسائل نقل والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 206/2013 إداري مركز سما لوط اقتحام مركز شرطة سمالوط وسلب ونهب محتوياته والتعدي علي القوات القائمة علي تأمينه خلال أحداث أغسطس تحرر عن ذلك المحضر اللازم.