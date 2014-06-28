في الدربي - على الزمالك تعديل خطته لإيقاف عمرو جمال؟

بلا شك، لو كانت آمال الأهلي مرتفعة في تحقيق الفوز على الزمالك في دربي الدوري الممتاز فجزء كبير من الفضل يعود لمستوى عمرو جمال، فكيف يتصرف الفريق الأبيض مع هذا؟

يقول حلمي طولان المدير الفني السابق للزمالك: "عمرو جمال من أفضل لاعبي مصر استخداما للرأس داخل منطقة الجزاء".

ويصرح عبد الحليم علي هداف الزمالك عبر تاريخ النادي الأبيض "الميزة الأخرى لعمرو جمال بالإضافة إلى قدراته على اللعب بالرأس أنه يلعب بقلبه في أرض الملعب".

ويوضح "عمرو يتحرك باستمرار، لا يقف لثانية في أرض الملعب، يندفع بقوة بدنية كبيرة، ويعي كل تفاصيل مهامه كمهاجم".

ومباراة القمة بالنسبة لعمرو جمال لن تكون كأي مباراة أخرى، هنا يولد النجم أو يخفت بريقه.

هكذا يفصح عبد العزيز عبد الشافي رئيس قطاع الناشئين في الأهلي لـFilGoal.com، قائلا: "هذه المباراة خاصة لعمرو، إنها محطة لمستوى أخر".

ويتابع "لو نجح ستمثل هذه المباراة نقلة له".

تغيير الخطة البيضاء

لهذا كله، ينصح طارق السيد الذي عمل مساعدا لأحمد حسام المدير الفني للزمالك لعدة أشهر "على ميدو تعديل طريقة التعامل مع المهاجمين لإيقاف خطورة عمرو".

هذا التصريح يتناسب مع حقيقة أن اللاعب سجل للأهلي 9 أهداف بالرأس هذا الموسم.

ويفصح طارق السيد "الزمالك مع ميدو يفضل اللعب في الخطوط الخلفية بطريقة دفاع المنطقة".

واستدرك "أما أمام الأهلي، فيجب تكليف أحد المدافعين برقابة عمرو جمال بطريقة رجل لرجل، هذا هو الحل لإيقاف خطورته داخل منطقة الجزاء، خاصة في الكرات العالية".