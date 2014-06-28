في الدربي - رمضان صبحي وبامبو.. حل أم خطر؟

هناك رأيان.. الأول أن الأهلي سيجد نفسه أمام الزمالك لو اعتمد على الشباب لأن شباب الفريق الأحمر يملكون قدرات رائعة.. والثاني يرى أن مباريات القمة لها حسابات أخرى.

عمرو جمال بات أكثر من مجرد لاعب صاعد، لأنه يلعب بشكل منتظم منذ فترة في التشكيل الأساسي للأهلي.

سعد سمير كذلك لا ينطبق عليه وصف اللاعب "المغامرة"..

المغامرة ستكون في شخصين.. رمضان صبحي الذي يوصف بـ"خليفة أبو تريكة" لأنه يتحرك مثله، وكريم بامبو.

هل يدفع فتحي مبروك المدير الفني للأهلي بالثنائي في التشكيل الأساسي أمام الزمالك يوم السبت في الدربي الذي يستهل الدورة الرباعية من الدوري الممتاز؟

يقول سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي: "شباب الفريق مميزون، سيكونون الميزة الرئيسية للنادي أمام الزمالك".

اللاعبان شاركا مع الأهلي في مباراة مصر المقاصة، وظهر الثنائي بشكل مميز.

هذا دفع فتحي مبروك لاختبار الثنائي في أكثر من تقسيمة تحضيرية لمباراة الزمالك ضمن التشكيل الأساسي.

لكن عبد العزيز عبد الشافي رئيس قطاع الناشئين في الأهلي، يرى من جانبه أن للقمة حسابات أخرى.

يفصح زيزو "الثنائي سيكون له مستقبلا هائلا مع الأهلي.. الناشئون والشباب في الفريق هم ميزة النادي في مباراة القمة".

ثم استدرك "لكني أرى أن الدفع بكريم ورمضان يحتاج لأن يتم تدريجيا، ربما الاعتماد على أحدهما في التشكيل الأساسي يكون جيدا، مع الحذر في التكليفات الموجهة له".