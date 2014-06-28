مصدر عسكري: استجابة الذكور للشفاء بـ«جهاز الجيش» أعلى من الإناث

قال مصدر عسكري إنه تم إجراء اختبارات علمية دقيقة لجهاز الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الخاص بعلاج فيروس التهاب الكبد الوبائي «سي»، «سي سي دي»، على عينة مكونة من 80 شخصا، من الذكور والإناث أعمارهم مختلفة، في مراحل المرض الأولى وأخرى متقدمة، لقياس كفاءة وفاعلية الجهاز، موضحا أن النتائج بيَّنت استجابة 79 حالة للعلاج وتماثلت للشفاء من المرض، بينما لم تستجب حالة واحدة فقط للعلاج .

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، على هامش المؤتمر الصحفي الذي يعقد، السبت، بإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة لكشف تفاصيل نجاح الجهاز، أن معدلات الاستجابة للشفاء بين الذكور أعلى من الإناث، مضيفا أن الاختبارات أوضحت عدم قدرة الجهاز على علاج الحالات التي تعانى من تليف الكبد في المراحل المتقدمة من المرض، لأن فاعلية الجهاز مرتبطة باكتشاف المرض في مراحله الأولى.

وأشار المصدر إلى أن القوات المسلحة أسست مستشفى متخصص للعلاج بالجهاز، في مدينة الإسماعيلية، وسوف يتم افتتاحها قريبا لاستقبال كل الحالات الراغبة في العلاج، على أن يتم تزويد المستشفيات العسكرية ببعض المحافظات بأجهزة جديدة، لعلاج المواطنين.

وكشف المصدر أنه سيتم توفير جهاز «سي فاست»، المتخصص في اكتشاف فيروس سي لكل المستشفيات على مستوى الجمهورية، لعلاج الحالات المكتشفة، من خلال جهاز «سي سي دي»، لمواجهة هذا المرض، الذي يمثل تهديدا خطيرا لمنظومة الأمن القومي المصري، حيث يُكلف الاقتصاد المصري مليارات الجنيهات سنويا.

وأشار المصدر إلى أن الهيئة الهندسية ستتولى الشق الفني المتعلق بتصنيع أجهزة العلاج الخاصة بالمرض، وستتولى إدارة الخدمات الطبية العلاج بالجهاز، ومتابعة الحالات التي تخضع للعلاج به، من خلال مستشفيات الجيش المنتشرة بالقاهرة ومختلف المحافظات.

ويعقد المؤتمر الصحفي في حضور اللواء أركان حرب طاهر عبدالله، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء طبيب جمال الصيرفي، مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، وسوف يعرض نماذج من الحالات التي خضعت للعلاج بالجهاز.