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جنح الدقي تنظر الدعوة المقدمة من قناة الناس ضد مجدى الجلاد ..غدًا

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جنح الدقي تنظر الدعوة المقدمة من قناة الناس ضد مجدى الجلاد ..غدًا جنح الدقي تنظر الدعوة المقدمة من قناة الناس ضد مجدى الجلاد ..غدًا

 

تستكمل محكمة جنح الدقى غدا السبت، دعوى قناة الناس فى القضية رقم 5430 لسنة 2013، ضد كل من “مجدى الجلاد” رئيس تحرير جريدة الوطن ومحمود الجارحى صحفى بالجريدة.

تعود تفاصيل القضية إلى نشر الجريدة خبرا عن إلقاء مديرية أمن الجيزة القبض على ” ناصر على موسى” صاحب قناة الناس لهروبه من أحكام قضائية حيث كتب الخبر بتاريخ 10 فبراير من العام الحالى، على موقعها الإلكترونى، حيث نشر الخبر محمود الجارحى الصحفى بالجريدة وذكر فى متنه بأن “تمكنت مديرية أمن الجيزة من إلقاء القبض على صاحب شركة قناة الناس الإسلامية لتنفيذ عدة أحكام قضائية صدرت ضده، وأفادت التحريات والتحقيقات أنه هارب من 10 أحكام قضائية ضده وهى أحكام بالحبس فى قضايا شيكات وإيصالات أمانة،، فأمر اللواء محمود فاروق مدير المباحث الجنائية بالتحفظ على المتهم، وإحالته إلى النيابة لمباشرة التحقيق، كما قامت الجريدة الورقية بنشر نفس الخبر فى اليوم الثانى فى الصفحة الثانية من الجريدة.

وذلك ما اعتبره مقدم البلاغ سبًا وقذفًا علنياًّ عن طريق النشر وإهانة لشخصه الغرض منه تشويه سمعته وشرفه بين أقرانه فى المجتمع، مما يستوجب معها العقاب المقرر فى القانون.

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