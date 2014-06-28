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البحرية الايرانية تحبط هجوما للقراصنة على ناقلة نفط

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البحرية الايرانية تحبط هجوما للقراصنة على ناقلة نفط البحرية الايرانية تحبط هجوما للقراصنة على ناقلة نفط

قائد القوة البحرية للجيش الايراني حبيب الله سياري

أحبطت السفن الحربية ال30 التابعة للجيش الايراني ، هجوما كبيرا للقراصنة بثمان زوارق مسلحة على ناقلة نفط ايرانية في البحر الاحمر.

وذكرت وكالة انباء فارس الايرانية أن زوارق القراصنة شنت هجوما على الناقلة النفطية ، الا أن مجموعة السفن البحرية اطلقت النيران بكثافة عليها ، وأجبرت القراصنة على الفرار والابتعاد عن الناقلة.

وكان قائد القوة البحرية للجيش الايراني حبيب الله سياري قد صرح في وقت سابق ، بان التواجد المتواصل للقطع البحرية الايرانية في المياه الدولية لاسيما بخليج عدن والبحر الاحمر، يساهم في تأمين خطوط الملاحة البحرية للسفن الايرانية ، معتبرا أن هذا التواجد يضمن بدوره سلامة الاقتصاد الايراني في المناطق النائية.
> أ ش أ

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