البحرية الايرانية تحبط هجوما للقراصنة على ناقلة نفط

أحبطت السفن الحربية ال30 التابعة للجيش الايراني ، هجوما كبيرا للقراصنة بثمان زوارق مسلحة على ناقلة نفط ايرانية في البحر الاحمر.

وذكرت وكالة انباء فارس الايرانية أن زوارق القراصنة شنت هجوما على الناقلة النفطية ، الا أن مجموعة السفن البحرية اطلقت النيران بكثافة عليها ، وأجبرت القراصنة على الفرار والابتعاد عن الناقلة.

وكان قائد القوة البحرية للجيش الايراني حبيب الله سياري قد صرح في وقت سابق ، بان التواجد المتواصل للقطع البحرية الايرانية في المياه الدولية لاسيما بخليج عدن والبحر الاحمر، يساهم في تأمين خطوط الملاحة البحرية للسفن الايرانية ، معتبرا أن هذا التواجد يضمن بدوره سلامة الاقتصاد الايراني في المناطق النائية.

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