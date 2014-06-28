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«أوباما» يهنئ المسلمين برمضان: وقت للصيام والتأمل وتكريس النفس للعبادة

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«أوباما» يهنئ المسلمين برمضان: وقت للصيام والتأمل وتكريس النفس للعبادة «أوباما» يهنئ المسلمين برمضان: وقت للصيام والتأمل وتكريس النفس للعبادة

الرئيس الأميركي باراك أوباما – أرشيفة

هنأ الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، وزوجته، ميشيل، الجمعة، المسلمين في الولايات المتحدة والعالم كافة بمناسبة حلول شهر رمضان، حسبما أفادت «سي إن إن» الأمريكية، السبت.

وصرح «أوباما»، في بيان صدر عن البيت الأبيض، بأن شهر رمضان يعد وقتا للصيام والتأمل وتكريس النفس للعبادة، كما أنه مناسبة يعيد فيها المسلمون حول العالم تأكيد التزامهم بمساعدة الأقل حظًا جراء الصعوبات الاقتصادية وعدم المساواة.

وأضاف الرئيس «أوباما» أن شهر رمضان يعيد تذكيرها بالمسؤولية المشتركة تجاه المعاملة الحسنة لبعضنا البعض، والمبادئ الأساسية التي تجمع أهل كل الأديان معا، وهي التواق إلى السلام والعدل والمساواة.

وتابع «أوباما»: «هذه الأوقات المقدسة تذكير للجميع بالتزاماتنا المشتركة لإحلال العدالة والسلام والكرامة الإنسانية لجميع البشرية».

ويشار إلى أن غالبية الدول العربية والإسلامية أعلنت، الجمعة، تعذر رؤية هلال شهر رمضان لعام 1435، وأن السبت هو المتمم لشهر شعبان، على أن يكون الأحد هو غرة شهر رمضان.

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