طالبة تشنق نفسها لمرض والدتها ذهابها إلي مسابقة كاراتيه ببنها

شهدت مدينة طوخ بالقليوبية انتحار طالبة لرفض والدتها ذهابها إلى مسابقة الكارتيه المقامه بمدينة بنها.

تلقى العقيد لطفى فتحى مأمور مركز شرطة طوخ بلاغا بإنتحار فتاه داخل منزلها بناحية الدير.

تم إخطار اللواء محمود يسرى، مدير الأمن، وبالانتقال والفحص تبين قيام المدعوه ياسمين م.م 13 سنه طالبه ومقيمه ذات الناحيه بشنق نفسها خلف باب منزلها مستخدمه إيشارب حريمي وقيام أهالى المنطقه بنقلها لاحدى غرف المنزل.

وبسؤال والدة المتوفاه المدعوه عزة أ.ع 40 سنه ربة منزل ومقيمه ذات الناحيه، قررت بأن زوجها متوفى وتعيش مع أبنتها المتوفاه وأشقاؤها أمانى ؛ محمود واليوم طلبت منها المتوفاه قبل صلاة الجمعه الذهاب الى مسابقة الكارتيه المقامه بمدينة بنها فرفضت خوفاً عليها ثم توجهت الام الى آداء صلاة الجمعه مع أشقاؤها ولدى عودتها فوجئت بنجلتها المتوفاه مشنوقه خلف باب المنزل فقامت بالاستعاثه بأهالى المنطقه الذين حضروا ونقلوها الى إحدى غرف المنزل، بسؤال عم المتوفاه محمد محمود محمد سيد أحمد 61 سنه بالمعاش ومقيم ذات الناحيه ردد ذات المضمون.

عقب تقنين الاجاءات تم نقل الجثه لمشرحة مستشفى طوخ المركزى. كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعه. تحرر عن ذلك المحضر رقم 10494 إدارى مركز طوخ لسنة 2014، وتولت النيابة التحقيق.