إحالة دعوى “مرتضى منصور” لغلق جريدة اليوم السابع للمفوضين



> أحالت “دائرة الاستثمار” بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوي التي أقامها مرتضى منصور المحامي والتي طالب فيها بإغلاق جريدة “اليوم السابع” وإلغاء وسحب التراخيص الصادرة للجريدة، لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها.

اختصم منصور في دعواه التي حملت رقم 73228 لسنة 67 قضائية كلا من وزراء الاستثمار والإعلام والاتصالات ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وعلاء الكحكي وأحمد أبو هشيمة ملاك موقع وجريدة اليوم السابع وخالد صلاح رئيس التحرير وأكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذي وكريم عبد السلام مدير التحرير.