تشغيل 46 راداراً جديداً على الطرق الخارجية بالعين

أعلنت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي عن تشغيل 46 رادارا جديدا على الطرق الخارجية بالعين تغطي مداخل المدينة كافة ضمن خطة شاملة للسلامة المرورية تشمل أيضا تركيب 32 رادارا جديدا داخل الطرق الداخلية في مواقع عدة منها 8 ستقوم بضبط المركبات المخالفة على الاتجاهين بما يسهم في الحد من جميع الأسباب التي تؤدي إلى الحوادث المرورية وما ينجم عنها من وفيات وإصابات بليغة.

وأوضح العقيد خليفة محمد الخييلي مدير إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي أن تركيب تلك الأجهزة يأتي ضمن عدة مراحل من خلال خطة شاملة لتحسين السلامة المرورية وتعزيز الالتزام بالقوانين بما يؤدي إلى خفض السرعات التي تشكل خطرا بالغا ليس فقط على سائق المركبة وإنما على مستخدمي الطريق الآخرين في حال عدم تمكنه من السيطرة على مركبته.

وحث قائدي المركبات على الطرق التي تم فيها تركيب الرادارات الجديدة على ضرورة الانتباه والحرص لتجنب مخالفات الرادار وحفاظا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطرق الآخرين .. مؤكدا ضرورة مشاركة جميع شرائح المجتمع في الجهود المبذولة لنشر ثقافة القيادة الآمنة والتزام السرعات المقررة تفاديا للحوادث المرورية.

من جانبه أوضح النقيب عادل خليفة الجابري مدير فرع مراقبة الطرق بقسم السلامة المرورية في العين أنه تم ضبط سرعة الرادارات الجديدة طبقا لسرعات الشوارع المختلفة الموجودة فيها الرادارات .. داعيا السائقين إلى الالتزام بالسرعات الموضحة على الشواخص بتلك الشوارع وتشمل المناطق التالية " شارع المطار ومنطقة دوار الجمال ومنطقة دوار الجمال باتجاه دوار السفينة سابقا والمنطقة المقابلة " اكسترا مول " والمنطقة بعد دوار محطة الوقود في البطين باتجاه دوار الغدير.

كما تشمل الرادارات الجديدة منطقة منحنى اليحر عند هزع البوش والمنطقة من تقاطع إشارات مصنع الأسمنت باتجاه دوار حديقة الحيوانات والمنطقة من دوار مصنع الاسمنت باتجاه دوار الشاحنات مقابل شعاب الأشخر والمنطقة من دوار مصبح باتجاه تقاطع المضيف " الكويتات " والمنطقة من شارع شخبوط مقابل سكن الطلاب القديم بالمرخانية قبل إشارة توام الشمالية بعد "البطين مول " ومن دوار توام باتجاه دوار الغزلان والمنطقة من دوار الشاحنات باتجاه مصنع السماد.

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