مصادر لـ"الحياة اليوم": القبض على المتهمين التسعة باختطاف الجنود خلال ساعات

كتب : فاطمة النشابي الجمعة 24-05-2013 19:29

صرحت مصادر لبرنامج الحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، بأن الأمن قام بتحديد المتهمين التسعة باختطاف الجنود المصريين السبعة في سيناء، ومن المنتظر القبص عليهم خلال ساعات.

وذكرت القناة أسماء المتهمين في قضية الاختطاف وهم: خليل سليمان صالح، محكوم عليه في قضايا جنائية، إسلام أبو شتية، شقيق حمادة أبو شيتة، السادات أبو شيتة، شقيق حمادة أبو شيتة، خليل المنيعي، محكوم عليه في تفجيرات شرم الشيخ، حرب المنيعي، أحد مهربي الأسلحة، سليم أبو حمدي، من العناصر التكفيرية، سليمان البلاهيني من العناصر التكفيرية، وكمال علام، متهم في أحداث قسم ثان بالعريش..