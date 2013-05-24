كثافة التصويت تمنح متسابقي "إكس فاكتور" أملا جديدا في المنافسة على اللقب

كافوري واثق من فوز أدهم.. والجسمي يرشح إبراهيم وريفي

كتب : هشام أمين الجمعة 24-05-2013 20:12

كان من المفترض أن يغادر برنامج "إكس فاكتور" في حلقته النصف نهائية أحد المشتركين الثلاثة، والذي يحصل على النسبة الأقل من التصويت الذي حدّدت مدّته لساعة واحدة خلال الحلقة، وليتأهل بذلك اثنين إلى الحلقة النهائية ويتنافسا على حمل اللقب، إلا أن المفاجئة كانت كبيرة وكثافة التصويت خوّلت أدهم، إبراهيم، وريفي أن ينتقلوا إلى الأمسية الختامية ويتنافسوا على حمل اللقب.

وأكدت كارول سماحة، أحد أعضاء لجنة التحكيم بالبرنامج، أن الضغط عليها أقلّ وهي خارج المنافسة، موضحة أنها لا تضع اللوم على أحد لخروج الـ young pharos من المنافسة، مضيفة أنهم وصلوا للنهائيات وهذا بحدّ ذاته ربح كبير.

أما وائل كافوري فواثق من فوز أدهم لعدّة أسباب أهمها محبّة الناس له. من جهتها تحدّثت إليسا عن الفن المختلف الذي قدّمته كلّ من سلوى وإيمان لتؤكّد أن العالم العربي محتاج لكل أنواع الفنون رغم كثرة البرامج التي تخرّج المواهب إلا أن قلّة من يتابعون الهواة في النهاية لتتمنى أن يكسر الإكس فاكتور هذه القاعدة. وأكد حسين الجسمي فوز إبراهيم وريفي، لأنه منذ البداية ملامح الإكس فاكتور كانت واضحة وتطوّرهم كان كبيرا.

بداية المنافسة كانت مع البركان ريفي وأغنية (مدلّل) والتي نالت إعجاب اللجنة مجتمعة ليطلّ من بعده النجم أدهم النابلسي بأغنية (الله معا) والذي ورغم مرضه استطاع أن يستحصل من اللجنة على تعليقات إيجابية على حسن الحضور والإحساس الجميل. أما الأسمر الهادي إبراهيم فقدّم (كل اللي لاموني)، والتي أكسبته أيضا مديح اللجنة على حسن الأداء والحضور.

أما مرور المشتركين الثاني فافتتحه مجددا ريفي بأغنية (يا مال الشام) الذي اعتبرته اللجنة من اجمل ما قدّمه محمد في البرنامج، ومن بعده أطلّ أدهم بأغنية (فوق النخل) التي دفعت إليسا إلى التأكيد أن أدهم نجم على المسرح لتضيف كارول أن سر تألقه هو ثقته الكبيرة بنفسه.

وبأغنية (ألف ليلة وليلة) ختم إبراهيم المرور الثاني للمشتركين ليثني على حضوره الحكّام واصفين ما قدّمه بالأجمل وليعتبره الجسمي علاجا لكل الآهات.

أما مرور المشتركين الثالث فجاء مختلفا ومفاجئا للجمهور والمشاهدين الذي تابعوا كل مشترك يغنّي ديو مع مدربّه، ليفتتح ريفي والجسمي أولى اللقاءات بأغنية (واكدللي) مؤكّدا أنه آمن منذ البداية بموهبة ريفي.

ومن بعده كان الجمهور والمشاهدين على موعد مع طلّة استثانئية لوائل وأدهم بأغنية (قولك غلط) ليؤكد أن لوقفة المسرح رهبتها الخاصة وخاتما بالقول: "أدهم لازم يحصل على اللفب".

وقبل إعلان النتيجة كان الديو الذي جمع إبراهيم مع الجسمي عزفا على البيانو بأغنية (والله ما يسوى) التي أبكت المشترك الليبي الذي تذكّر والده المتوفّى.

وعلى طريقتهم ختم المشتركين الثلاثة اليسا وكارول سماحة على ملاحظاتهم وتعليقاتهم وذلك من خلال ميدلي لأغنية (لو تعرفوه) لإليسا و(خليك بحالك) لكارول اللتين صفقتا بحرارة للمتسابقين وذلك قبل ان يعلن باسل ألزارو حصول الثلاثة على فرصة جديدة للجميع للتنافس غدا وللمرّة الأخيرة على اللقب.