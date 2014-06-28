الداخلية : ضبط 51 من مثيرى الشغب فى تجمعات أمس بـ8 محافظات

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بأنه فى إطار متابعة الموقف الأمنى فقد شهدت بعض المناطق بعددٍ من المحافظات تجمعات محدودة لعناصر تنظيم الإخوان الإرهابى عقب صلاة الجمعة اليوم 27 الجارى، تعاملت معها قوات الشرطة وتم تفريقها وضبط 51 من مثيرى الشغب بمحافظات (القاهرة ، الجيزة ، الإسكندرية , الفيوم، البحيرة، بنى سويف، المنيا، قنا) .

وأضاف أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط ” 6 ” من مثيرى الشغب بمنطقة عين شمس وبحوزتهم 2 فرد خرطوش ، 2 كباس مُعد لإطلاق البلى ، فرد روسى ، 10 زجاجات مولوتوف ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، بينما تمكنت قوات أمن الشرقية من ضبط ( 26 ) من مثيرى الشغب وبحوزتهم ” 2 فرد خرطوش وكمية من الشماريخ والنبال ” .

وأضاف أن عدد من عناصر الجماعة الإرهابية وبحوزة بعضهم أسلحة خرطوش، تجمعوا بشارع الهرم بمحافظة الجيزة وإثارة الفوضى إلا أن القوات تدخلت وتمكنت من تفريقهم ، أصيب جراء التعامل معهم النقيب خالد محمد السيد ” من قوة قطاع الأمن المركزى بطلقات خرطوش فى الوجه، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

وأشار إلى أن عدد من العناصر المثيرة للشغب فى ميدان لبنان بالجيزة وتحركوا تجاه شارع القدس حاولوا إشعال إطارات الكاوتشوك مما أدى إلى إصابة إثنين من تلك العناصر بحروق أثناء قيامهم بإشعال الإطارات وتعاملت معهم القوات وتم تفريقهم وإعادة حركة المرور بالشارع وضبط 2 من العناصر المشاركة .

وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتكثف قوات الشرطة من تواجدها بالميادين والشوارع من خلال الأقوال والدوريات الأمنية لمواجهة أية تداعيات تمثل خروجاً عن القانون.