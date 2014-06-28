فوز 12 مواطن في القرعة العلنية على تأشيرات الحج المخصصة لمحافظ الغربية

أجريت، اليوم السبت، القرعة العلنية على تأشيرات الحج المخصصة للواء محمد نعيم، محافظ الغربية، وعددها 12 تأشيرة حج لهذا العام بديوان عام محافظة الغربية بحضور اللواء السعيد عبد المعطى السكرتير العام لمحافظة الغربية ومصطفى جاد الله مدير مديرية التضامن بالغربية.

وقد أسفرت القرعة عن فوز كل من كوثر سعد محمد رضوان ،ابراهيم محمد الشركسى ،نجوى محمد شاهين، سكينة حامد مسلم ، أميمة محمد أحمد ،كمال سمير الدسوقى ، نوال عبد الفتاح محمد، زينب محمد السيد عبد الحميد،محمد عنتر نجم،الخضرى سعد،محمد القطب أحمد علم،محمد على المرحومى

وفى حالة تخلف أحد نظرا لظروف طارئة يتم ترشيح أحد من الأتى أسماؤهم “ابراهيم السيد الشاعر، رمضان أحمد عيد ،إجلال بدوى سالم،فاروق محمد توفيق، سناء محمد أبو سنة ، يحيى عبد الله على سالم .

تجدر الاشارة الى أن محافظ الغربية قد تنازل عن حصته المخصصة له هذا العام للحالات الانسانية وقرر إجراء قرعة علنية عليها منعا للاستثناءات أو الوساطات.