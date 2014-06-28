انتهاء الاستعدادات بموانئ السويس لاستقبال شهر رمضان

صرح اللواء بحري حسن فلاح، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، بانتهاء الاستعدادات الخاصة باستقبال شهر رمضان المعظم ، موضحا أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع موانيها لمتابعة عمرة شهر رمضان المعظم وتوفير كافة التسهيلات .

وأضاف رئيس الهيئة – فى تصريحات صحفية – أنه أصدر تعليماته بتيسير إجراءات استقبال السفن المحملة بالسلع الأساسية اللازمة لشهر رمضان المعظم وأضاف أن مواني الهيئة تستقبل خلال شهر رمضان المعظم سفن قمح و بوتاجاز زيوت طعام وحيوانات حية وغيرها من السلع الضرورية وأكد بأن هذه السلع يتم فحصها قبل السماح لها بالتفريغ حيث يتم اخذ عينة من الحيوانات الحية قبل تراكى السفينة على رصيف الميناء لفحصها عبر الطب البيطري للتأكد من خلوها من الأمراض ثم السماح لها بالدخول وكذا يتم فحص القمح والسلع الأخرى عن طريق الحجر الزراعي بالميناء والكشف الجيد عليها للتأكد من صلاحياتها و ذلك قبل السماح للسفينة بالتفريغ.

وتابع رئيس الهيئة أن الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر تسير بصورتها الطبيعية حيث يستقبل ميناء الزيتيات اليوم السفينة استيمد جازو على متنها 6000 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودي كما يغادر ميناء السويس اليوم 12 ألف طن بضائع عامة على متن السفينة النوى اكسبريس كما يستقبل ميناء الأدبية اليوم السفينة أر اكس و على متنها 17 الف طن بضائع عامة و زيوت والسفينة انسى جاز لتفريغ 20 الف طن بضائع عامة والسفينة طابا كما تغادر الميناء السفينة ناف وين وعلى متنها 9000 طن زجاج والسفينة ناف فالكون وعلى متنها 12 ألف طن بضائع عامة.