بلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا ضد علاء صادق لتطاوله علي القوات المسلحة

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا ضد علاء صادق المعلق الرياضي السابق والهارب من الملاحقة القضائية إلي قطر

وقال صبري في بلاغه : كعادة القوات المسلحة المصرية الباسلة رمز الرجولة والوفاء ومصنع الأبطال واستجابة لنداء السيد المشير رئيس الجمهورية فقد بادر سعادة الفريق وزير الدفاع بالتصديق علي وضع مليار جنيه في صندوق تحيا مصر من أرصدة شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تحت تصرف هذا الصندوق دعماً للاقتصاد المصري وتخفيف علي المواطنين , ومن الواضح أن المدعو علاء صادق الهارب من الملاحقة القضائية إلي قطر قد تقاضي حسنة من المدعوة موزة بعد أن تناول الوجبة في أحدي البوفيهات المفتوحة في فنادق السبع نجوم وإعمالاً لمبدأ أطعم الفم تستحي العين سارع ولبي نداء أسياده في قطر باعتباره من الطبقة الخسيسة التي هربت إلي قطر وبدأت تتطاول علي الوطن الذي كانوا يشربون الماء من نيله وتعلموا في جامعاته علي نفقة الدولة المصرية خرج هذا العلاء الكاذب بتويتة قال فيها : العسكر يستولي علي مائة مليا جنيه سنوياً من خيرات مصر ويتبرع اليوم بمليار منه والـ 99 للسيسي وصدقي والحاشية

> وأضاف صبري : من الثابت ان ما سطره هذا العلاء يشكل إعتداءاً صارخاً علي قواتنا المسلحة وعلي كل قياداتها ويشكك في نزاهتها وشرفها وأمانتها التي نعتز بها جميعاً شعباً وقيادة ومؤسسات ويستمر في بذاءاته المغلفة بوقاحته في التطاول حتى يظهر القوات المسلحة بمظهر سيء أمام دول العالم وهذا يؤدي إلي إلحاق أضرار جسيمة بالوطن في وقت هو في أشد الحاجة لإعادة بناء ما هدمه المتخابر محمد مرسي وعشيرته وبطانته ولاعقي أحذية مكتب الإرشاد ومن ضمنهم علاء صادق , وأن ما دونه المبلغ ضده يشكل أركان جريمة الخيانة العظمي التي تصل العقوبة فيها إلي الإعدام

> وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه وألتمس تحقيق الواقعة وإحالة علاء صادق إلي المحاكمة الجنائية لاقترافه جريمة الخيانة العظمي .