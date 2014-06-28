أخبار عاجلة

بالصور || أهالي الشرقية يسحلون بلطجي يخطف الأطفال من أمام المدارس ويكشفون عن الطريقة التي يستدرجهم بها -
السفيرة عزيزة - د. نورهان قنديل " أخصائي تغذية علاجية " ... رياضة " spinning " -
السكة الحديد تخالف قرار "الوزراء" بترشيد الإنفاق.. والوزير "خارج نطاق الخدمة"- مستند -
اردوغان لبوتين: هجوم إدلب "الكيميائي غير الإنساني" يهدد محادثات السلام -
محافظ أسوان يبحث سبل تنشيط السياحة العلاجية مع سفيرة البرتغال -
كلوب: غياب «ماني» مؤثر أمام بورنموث -
كلوب: سنقاتل على النقاط المتبقية في «البريميرليج» -
وست هام يسعى لتحصين نجميه في الصيف -
ظهير هوفنهايم على رادار تشيلسي -
السفيرة عزيزة - د. نورهان قنديل " أخصائي تغذية علاجية " ... وصفة سحرية وسهلة لـ " تنحيف الجسم " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا ضد علاء صادق لتطاوله علي القوات المسلحة

Google+ Print
بلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا ضد علاء صادق لتطاوله علي القوات المسلحة بلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا ضد علاء صادق لتطاوله علي القوات المسلحة

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا ضد علاء صادق المعلق الرياضي السابق والهارب من الملاحقة القضائية إلي قطر

وقال صبري في بلاغه : كعادة القوات المسلحة المصرية الباسلة رمز الرجولة والوفاء ومصنع الأبطال واستجابة لنداء السيد المشير رئيس الجمهورية فقد بادر سعادة الفريق وزير الدفاع بالتصديق علي وضع مليار جنيه في صندوق تحيا من أرصدة شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تحت تصرف هذا الصندوق دعماً للاقتصاد المصري وتخفيف علي المواطنين , ومن الواضح أن المدعو علاء صادق الهارب من الملاحقة القضائية إلي قطر قد تقاضي حسنة من المدعوة موزة بعد أن تناول الوجبة في أحدي البوفيهات المفتوحة في فنادق السبع نجوم وإعمالاً لمبدأ أطعم الفم تستحي العين سارع ولبي نداء أسياده في قطر باعتباره من الطبقة الخسيسة التي هربت إلي قطر وبدأت تتطاول علي الوطن الذي كانوا يشربون الماء من نيله وتعلموا في جامعاته علي نفقة الدولة المصرية خرج هذا العلاء الكاذب بتويتة قال فيها : العسكر يستولي علي مائة مليا جنيه سنوياً من خيرات مصر ويتبرع اليوم بمليار منه والـ 99 للسيسي وصدقي والحاشية
> وأضاف صبري : من الثابت ان ما سطره هذا العلاء يشكل إعتداءاً صارخاً علي قواتنا المسلحة وعلي كل قياداتها ويشكك في نزاهتها وشرفها وأمانتها التي نعتز بها جميعاً شعباً وقيادة ومؤسسات ويستمر في بذاءاته المغلفة بوقاحته في التطاول حتى يظهر القوات المسلحة بمظهر سيء أمام دول العالم وهذا يؤدي إلي إلحاق أضرار جسيمة بالوطن في وقت هو في أشد الحاجة لإعادة بناء ما هدمه المتخابر محمد مرسي وعشيرته وبطانته ولاعقي أحذية مكتب الإرشاد ومن ضمنهم علاء صادق , وأن ما دونه المبلغ ضده يشكل أركان جريمة الخيانة العظمي التي تصل العقوبة فيها إلي الإعدام
> وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه وألتمس تحقيق الواقعة وإحالة علاء صادق إلي المحاكمة الجنائية لاقترافه جريمة الخيانة العظمي .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم

أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم

مفيد شهاب: تطرف الفكر هو الخطر الحقيقي على مصر

مفيد شهاب: تطرف الفكر هو الخطر الحقيقي على مصر

بالفيديو.. شاب مصري يتزوج «كلبة» ويهجر زوجته .. ومذيع "العاصمة" يعتذر لهذا السبب!

بالفيديو.. شاب مصري يتزوج «كلبة» ويهجر زوجته .. ومذيع "العاصمة" يعتذر لهذا السبب!

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل