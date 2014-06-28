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قوات حكومية عراقية تتقدم نحو تكريت التي يسيطر عليها «داعش»

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يبدأ الجيش العراقي، صباح السبت، في التقدم نحو مدينة تكريت، عاصمة محافظة صلاح الدين (شمال)، قادما من مدينة سامراء بالمحافظة، عبر طريق ترابي وآخر معبد، حسب مصادر عسكرية.

وقال مصدر بقيادة عمليات سامراء التابعة للجيش العراقي للأناضول، إن «الجيش تقدم باتجاه تكريت، في هذه الأثناء لاستعادتها، وتدور الآن معارك على الطريق الرابط بين تكريت وسامراء، من جهة بلدة دجلة».

في السياق ذاته، أوضح مصدر عسكري آخر من بلدة طوزخورماتو شرق تكريت، للأناضول أن «الجيش بدأ عمليته منذ الرابعة فجرا».

وسيطر مسلحو الدولة الاسلامية في العراق والشام والمتحالفون معهم على مدينة تكريت ومدن أخرى في محافظة صلاح الدين (شمال)، فيما لا تزال مدن أخرى تحت سيطرة الجيش العراقي مثل سامراء وطوزخورماتو التي تسيطر عليها البيشمركة الكردية.

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