منير: قومت "راغب" على المسرح عشان الأخوة.. لكن "نانسي" موضوع تاني

كتب : محمد عاشور منذ 34 دقيقة

بعد أن انضمت نانسي عجرم إلى محمد منير على المسرح، سألها أحمد فهمي، مقدم البرنامج، عجرم "أخيرا جه حد يقومك تغني على المسرح؟"، فردت نانسي ضاحكة "أخيرا وليس آخرا".

ثم رد قال منير "قومت راغب من باب الأخوة، لكن نانسي موضوع تاني".

وقال محمد منير خلال مشاركته في برنامج أرب أيدول: "مفيش حاجة اسمها أول وتاني وتالت ومن متابعتي للبرنامج بحس أنهم في بيت واحد، وكل المشتركين مفيش بينهم ترتيب".

وأوضح أن الفنان يصعد من خلال المناخ المحيط بيه، مشيرا إلى الفنان لا يصبح نجم من يوم وليلة حسب تعبيره، وقال: " على أد ما بتدي للناس الناس تديك واختيارتهم لازم تبقا منهم".