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محمد عساف يهنىء الشعب العربى والإسلامى بشهر رمضان

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.نجم أراب أيدول محمد عساف

.نجم أراب أيدول محمد عساف

هنأ محبوب العرب، الفلسطينى محمد عساف، الشعب العربى والإسلامى بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وكتب عساف تغريدة عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» وقال: «مبارك عليكم الشهر الفضيل .. كل عام و انتم بخير»، كما نشر عساف بجانب التغريدة صورة لأجواء الاحتفال بقدوم رمضان فى مدينة القدس من تعليق زينة وفانوس رمضان.

يذكر أن آخر أعمال النجم الفلسطينى محمد عساف،نجم برنامج «أراب أيدول2» والملقب بمحبوب العرب، هو كليب «عساف360» والذى طرحه بمناسبة كأس العالم وقام بغنائه فى افتتاح كونجرس الفيفا الـ 64 فى مدينة ساوباولو البرازيلية فى العاشر من الشهر الجارى.

محمد عساف

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