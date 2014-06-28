إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب أولوية المرور بسوهاج‎

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بسبب أولوية المرور بالطريق بمدينة سوهاج.

تلقى اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، أخطاراً من قسم شرطة أول سوهاج ، يفيد بوقوع مشاجرة ووجود مصابين بدائرة القسم .

بالانتقال والفحص، تبين وقوع مشاجرة بين كلا من طرف أول محمد جلال السيد 60 سنة موظب المعاش ، هيثم محمد جلال 32 سنة سكرتير تحقيق بنيابة أول سوهاج ، مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس ، مصطفي محمد جلال 26 سنة مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، ويقيمون بمدينة سوهاج .

أما الطرف الثاني من المشاجرة هم إسلام عبد المنعم 19 سنة عاطل مصاباً بخلع الجفن السفلي بالعين اليمني وتم تحويله إلي مستشفي سوهاج الجامعي وتم حجزه بالمستشفي .

وبسؤال شقيق الطرف الثاني أحمد عبد المنعم 35 سنة ميكانيكي بالسكة الحديد أتهم الطرف الأول بالتعدي علي شقيقه بالضرب وإحداث إصابته ، وتبين أن سبب المشاجرة أولوية المرور بالطريق .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة ، وتحرر عن ذلك المحضر 4276 إداري القسم ، وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .