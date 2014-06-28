اليوم.. طلاب الثانوية العامة “نظام قديم” يؤدون امتحان علم النفس والاجتماع

يؤدي طلاب الثانوية العامة “نظام قديم”، اليوم السبت، امتحان مادة علم النفس والاجتماع، موزعين على 402 لجنة امتحانات، حيث بدأت اللجنة فى التاسعة وتنتهى فى الثانية عشرة ظهراً .

ويأتى ذلك وسط إجراءات أمنية مشددة، بتواجد 3 من أفراد الشرطة لتأمين كل لجنة من الخارج، و5 من أفراد الأمن الإداري التابعين لأمن التربية والتعليم لتأمين اللجان من الداخل.

يذكر أن أكثر من 500 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث في نحو 1466 لجنة على مستوى الجمهورية منها 17 لجنة بمستشفى 57357، و4 لجان بالسجون العامة.