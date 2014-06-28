اليوم.. الحكم على النائب العام الأسبق بتهمة التجسس



> يصدر اليوم السبت، المستشار مجدي دميان، رئيس مجلس تأديب القضاة، الحكم على النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبدالله، والمستشار حسن ياسين النائب العام المساعد الأسبق بتهم التجسس على النائب العام الحالي المستشار هشام بركات.

وكان المستشار محمد شيرين فهمي، القاضي المنتدب من وزير العدل، أحالهما إلى لجنة الصلاحية والتأديب بعد أن أثبتت التحقيقات تورطهما، في تثبيت كاميرات مراقبة، ووحدات تسجيل رقمي داخل مكتب النائب العام الحالي والسكرتارية، والنائب العام المساعد، وتثبيت ميكروفونات من النوع المحظور تداوله في مصر.