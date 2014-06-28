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اليوم.. محاكمة حبارة و34 متهما في «مذبحة رفح الثانية»

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اليوم.. محاكمة حبارة و34 متهما في «مذبحة رفح الثانية» اليوم.. محاكمة حبارة و34 متهما في «مذبحة رفح الثانية»

تنظر اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قضية محاكمة عادل حبارة، و34 متهمًا من خلية «الأنصار والمهاجرين» في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة رفح الثانية».

ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى أقوال شاهدي الإثبات الخامس عشر والسادس عشر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد فهمي وعضوية المستشارين عبد الشافي عثمان وحمادة السيد الصاوي وبحضور محمد الطويلة وكيل النيابة العامة وسكرتارية حمدي الشناوي وراضي رشاد وأسامة شاكر.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء ونسب لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلاميًا بـ «مذبحة رفح الثانية» والتي راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندي الأمن المركزي بجانب قتل مجندين للأمن المركزي ببلبيس واتهامات أخرى بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.

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