اليوم.. استكمال محاكمة «مرسي» و130 آخرين في قضية «وادى النطرون»

تستكمل اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، سماع شهود الإثبات في قضية اقتحام السجون المصرية إبان أحداث 25 يناير 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، واختطاف ضباط الشرطة واحتجازهم بقطاع غزة، والتي يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية المنظمة

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر البربري وبسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

وكشف أمر الإحالة بالقضية تورط 131 متهمًا يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيم الدولي للجماعة، وحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله في لبنان.