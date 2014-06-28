الجيش الإسرائيلي: قصفنا 4 أهداف في وسط وجنوب قطاع غزة

قال الجيش الإسرائيلي إن طائرات سلاح الجو قصفت بعد منتصف ليل الجمعة السبت 4 أهداف فلسطينية في وسط وجنوب قطاع غزة ردا على إطلاق 6 صواريخ وقذيفتي هاون في وقت سابق من الليل باتجاه جنوبي إسرائيل.

وفي بيان له صادر صباح السبت، قال الجيش الإسرائيلي «قامت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي بقصف موقعين ومنشأة لتصنيع السلاح في جنوبي قطاع غزة ومنشأة لتخزين السلاح في جنوبي قطاع غزة».

وأضاف: «في وقت سابق من الليل تم إطلاق 6 صواريخ وقذيفتي هاون على إسرائيل، وقد سقطت 3 صواريخ على منطقة مجلس محلي أشكول وصاروخ على منطقة مجلس محلي حوف عسقلان، وتم اعتراض صاروخين من قبل نظام القبة الحديدة».

وتابع الجيش الإسرائيلي «تم يوم الجمعة (أمس) تفعيل عبوة ناسفة ضد القوات الإسرائيلية العاملة بالقرب من السياج الأمني في شمالي قطاع غزة».

ولفت إلى أنه «تم إطلاق أكثر من 30 صاروخا على جنوبي إسرائيل خلال الأسبوعين الماضيين، سقط 18 منها على أراض إسرائيلية، في حين اعترضت القبة الحديدية المضادة للصواريخ 7 صواريخ»، دون أن يوضح مصير الصواريخ المتبقية وإن كان أعلن في الأيام الماضية أن عدة صواريخ سقطت في أراض فلسطينية داخل حدود قطاع غزة.