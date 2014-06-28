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مسؤولون أمريكيون: «كيري» وعاهل السعودية يناقشان إمدادات النفط

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قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية، جون كيري، والملك عبد الله، عاهل ناقشا لفترة وجيزة إمدادات النفط العالمية خلال اجتماع لبحث الأزمة العراقية، الجمعة.

وأضاف المسؤول أن «كيري» أشار خلال الاجتماع إلى التصريحات التي أدلى بها مسؤول نفطي سعودي في الأونة الأخيرة بأن السعودية ستزيد الإمدادات إذا أدت أزمة العراق أو سوريا إلى تعطيل الإمدادات.

وقال المسؤول الذي أطلع الصحفيين على فحوى المحادثات إن «الوزير أشار بشكل إيجابي إلى تصريح أدلى به في الأونة الأخيرة مسؤول في المملكة يعكس رغبة المملكة في فعل اللازم في حالة حدوث أي اضطرابات».

وأوضح أن «كيري» يرى تصريحات المسؤول السعودي «بناءة».

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