تحذيرات صحية أكبر على علب السجائر في تايلاند

قالت وزارة الصحة العامة بتايلاند، الجمعة، إن من المقرر أن تغطي رسوم توضيحية تحتوي على تحذيرات صحية 85% من مساحة علب السجائر في تايلاند بالإضافة إلى تخصيص رقم خط ساخن للإقلاع عن التدخين بحلول سبتمبر.

وأصدرت الوزارة هذا الإعلان بعد يوم من إعطاء محكمة تايلاندية الضوء الأخضر لقانون جديد وبعد أيام من بدء جارتها إندونيسيا التي تعد واحدة من أكبر أسواق التبغ في العالم طباعة تحذيرات صحية توضيحية على علب السجائر.

وقال نارونج ساهاميتابات، السكرتير الدائم لوزارة الصحة العامة، إن القانون سيساعد في تقليل عدد المدخنين في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا كما سيثني الآخرين عن البدء في التدخين.