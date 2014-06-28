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مويس في الطريق لجالاتاسراي

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مويس في الطريق لجالاتاسراي مويس في الطريق لجالاتاسراي

يسافر ديفيد مويس المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد إلى تركيا للتفاوض مع نادي جالاتاسراي لتدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

مويس نجح مع إيفرتون وصنع اسمه، ثم انتقل إلى يونايتد ليخلف أليكس فيرجسون الذي اعتزل التدريب بعدما بات أيقونة لنادي الشياطين الحمر.

أخفق مويس مع يونايتد بشكل ذريع، والنتيجة كانت إقالته والاستعانة في النادي الإنجليزي بخدمات المدرب الهولندي لويس فان جال.

وتلقى مويس عدة عروض بحسب ما صرح لصحيفة جارديان، وذكرت تقارير أن أبرزها من نادي جالاتاسراي.

جالاتاسراي أنهى ارتباطه بالمدرب الإيطالي روبرتو مانشيني منذ شهر. ويبحث عن مدير جديد ينجح مع الفريق في أوروبا.

هل ينجح مويس في دوري أبطال أوروبا لو تولى جالاتسراي؟ للرجل تصريحات سابقة يقول فيها: "أول مرة أشارك في دوري الأبطال مع فريق قوي كان الموسم الماضي، لكني نجحت".

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