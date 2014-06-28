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بالفيديو.. حسن راتب: الربيع العربي “مؤامرة”

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بالفيديو.. حسن راتب: الربيع العربي “مؤامرة” بالفيديو.. حسن راتب: الربيع العربي “مؤامرة”

وصف الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، ثورات الربيع العربي بـ”المؤامرة”.

وقال “راتب” في حوار مع برنامج “باختصار” مع الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، مساء الجمعة: “لابد من تغيير لغة الحوار مع العرب، بعدما اكتشفنا أن الربيع العربي مؤامرة، وفيه حاجة اسمها شرق أوسط جديد، وإعادة رسم المنطقة، واستهداف البترول العربي، ولم يعد في الجيوش العربية غير المصري، ومحاولة القضاء على الجيش المصري هدف”.

وأكد على ضرورة اتحاد العروش العربية مع الجيوش العربية لإعادة صياغة المنطقة وفقا لرغبات أهالي المنطقة، ليس وفقا لأصحاب الأجندات الخارجية.

وشدد على ضرورة “أن يدخل العرب بأموالهم لإحياء الاقتصاد العربي، وتنميته وهم الرابحين فيها”.

وأوضح أن حل مشكلة الطاقة من خلال الطاقة الشمسية، من خلال المساحات الواسعة في الوادي الجديد، مضيفا: “العالم مستعد لتمويلك لإنه عايز طاقة نظيفة تغذيه”.

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