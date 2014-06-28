تحليل - 4 أفكار مونديالية قد تظهر في دربي الأهلي والزمالك.. مبروك ضد ميدو

هناك الدفاع بالطريقة الألمانية، أو التغطية اللاتينية التي طغت على أوروبا، هناك التيكيتاليا برغم خروج الأتزوري من مرحلة المجموعات، وهناك اللعبة الهولندية المبهرة من مدرسة لويس فان جال.

هناك 4 أفكار خططية ظهرت في كأس العالم 2014، وقد يستفيد أحمد حسام "ميدو" وفتحي مبروك بهم وهما يقودان الأهلي والزمالك في موقعة الدربي المصري في مستهل الدورة الرباعية.

الأهلي - الكرات القطرية الهولندية

فان جال كان أفضل من يستغل وجود لاعب مثل روبن فان بيرسي ورأسه الذهبية.

منح فان جال توجيهات لدالي بليند الظهير الأيسر لمنتخب هولندا بألا يزيد كثيرا في الهجوم.

يقف دالي بليند، ينتظر حتى يتأخر فان بيرسي، ثم يراه منطلقا.. وفي تلك اللحظة يرسل الظهير الأيسر كرة قطرية قوية.

وهنا يقتنص فان بيرسي هدفا ولا أجمل في مرمى إسبانيا.

الأهلي يمتلك عمرو جمال، ليس فان بيرسي، لكنه يمتلك رأسا لا بأس بها على الإطلاق.

سجل جمال 9 أهداف بالرأس للأهلي هذا الموسم، ولو طبق مبروك خطة تعتمد على رأس نجمه الشاب قد يحصل عمرو على الهدف العاشر في مرمى الزمالك.

الأهلي - الدفاع الرباعي الألماني

منتخب ألمانيا كان يعلم أن كريستيانو رونالدو يتحرك من اليسار، ولويس ناني من اليمين.. وأن الثنائي البرتغال مهاري للغاية.

هنا جاء يواخيم لويف المدير الفني للماكينات بحل جيد.. الظهير الأيمن والأيسر للمانشافت لا يتقدمان أبدا.

هذا لم يعن أن ألمانيا ستدافع، بل في المقابل حصل ميسوت أوزيل وماريو جوتزه على حرية أكبر في الانطلاق للأمام، وكانت النتيجة الفوز بأربعة أهداف.

يملك الزمالك أدوات قوية جدا في الهجوم من طرفي الملعب، حازم إمام يمينا ومحمد إبراهيم يسارا.

هل الأهلي يستطيع أن يمنع الثنائي، ربما الخطة الألمانية تمنح مبروك بعض الأفكار الجيدة قبل الدربي.

الزمالك - 3 مدافعين لاتينيين

اختبر ميدو هذا الحل من قبل.. ميدو متيم بأنطونيو كونتي المدير الفني ليوفنتوس الذي أحيى من جديد طريقة الدفاع بثلاثة في الخط الخلفي.

ربما يلجأ ميدو منذ بداية المباراة أو في أجزاء منها لتطبيق تلك الطريقة، لكن بالاسلوب اللاتيني الذي ظهر مع أورجواي، المكسيك وتشيلي.

ثلاثي دفاع متقدم للغاية، يضغط خصمه، ويمنح ظهيري الجنب دفعة كبيرة ليهاجمان، وظهيرا جنب بقدرات عبد الشافي وإمام لو حصلا على حرية سيفيدان الفريق الأبيض بالتأكيد.

الزمالك - التيكي تاليا!

صحيح أن منتخب إيطاليا ودع البطولة من الدور الأول، لكن مدربه تشيزاري برانديللي إن أصاب في شيء واحد هو خطة مباراة إنجلترا.

إنجلترا كانت تشبه الأهلي، سرعات وشباب لكن خبرات أقل في المقابل وقلق من الخسارة لأن كل لاعبي فريق الثلاثة أسود يعلمون أن الفريق ليس في أفضل حالاته.

إنجلترا لم تكن تضغط.. إيطاليا في المقابل قررت ألا تندفع كثيرا، تمريرات من ثلاثي الوسط قصيرة بين أفراده ماركو فيراتي وأندريا بيرلو ودانيلي دي روسي.

لعب بطيء لكنه يجذب الإنجليز للأمام، يكشف ثغرات، ثم تأتي الكرات الطولية الإيطالية لتنهي المسألة.. الأتزوري خرج بأعلى نسبة تمريرات ظهرت في مباراة مونديالية منذ 1966.. فهل يستلهم ميدو شيئا من هذا؟