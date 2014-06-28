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بالفيديو.. الأوقاف: لا صحة لإغلاق مسجد النور .. و جميع المساجد مفتوحة للاعتكاف وفقًا لضوابط الوزارة

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بالفيديو.. الأوقاف: لا صحة لإغلاق مسجد النور .. و جميع المساجد مفتوحة للاعتكاف وفقًا لضوابط الوزارة بالفيديو.. الأوقاف: لا صحة لإغلاق مسجد النور .. و جميع المساجد مفتوحة للاعتكاف وفقًا لضوابط الوزارة

أكد الشيخ جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف :” أن جميع المساجد والزويا مفتوحة أمام المصلين في صلاة التراويح خلال شهر رمضان المعظم” ، مشيرا :” إلي أننا نسعي إلي ترقيم الزوايا وتقنين أوضاعها من خلال ضبط الحوار الديني وعدم قيام غير المؤهلين من اعتلاء المنابر وبث فتوي ودعوات من شأنها تأجيج الخطاب الدعوي الصحيح ” .

وأضاف طايع، خلال مداخلة هاتفية له على فضائية “صدي البلد” :” أن الدعوة عانت في الفترة السابقة من النفايات الدعوية والابتعاد عن الخطاب الوسطي للأزهر ولكن الآن تم تقنين هذا الأمر من خلال غلق بعض الزوايا التي تشتت أفكار الناس ” .

وأوضح طايع :”" أنه تم تخصيص المساجد الكبيرة للاعتكاف خلال شهر رمضان المعظم مؤكدا أن الوزارة لا تلتف إلى الدعوات التي يطلقها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي ” .

وأشار طايع :” أن جميع المساجد علي مستوي الجمهورية مفتوحة بالكامل أمام المعتكفين وفقا للآليات التي وضعتها وزارة الأوقاف ولن يستطيع أحد المزايدة علي وزارة الأوقاف” ، نافيا :” إغلاق مسجد النور خلال رمضان”.

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