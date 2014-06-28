مراد موافي الاول وميشيل أوباما الثانية وملكة بريطانيا الثالثه فى مسابقة السلام الدولى

حل الوزير مراد موافى، رئيس جهاز المخابرات العامة الاسبق، فى المركز الاول بينما حلت ميشيل أوباما زوجة الرئيس الامريكي فى المركز الثانى ، وجاءت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا فى المركز الثالث، فى التصويت لوسام التميز لأكثر الشخصيات تأثيرًا في العالم للعام 2014م.

وقال محمود الجسمى الامين العام المجلس الدولي لحقوق الإنسان والتحكيم والدراسات السياسية والإستراتيجية، أن أشهر الشخصيات العالمية التي تنافس موافى أكثر من 95 شخصية أبرزهم: ميشيل أوباما زوجة الرئيس الامريكي، والملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيه، والملكة رانيا العبد الله من الاردن زوجة العاهل الاردنى، و جون كيري وزير الخارجية الامريكي.

وأضاف الجسمى أن القائمة تضم أيضاً ، كاثرين آشتون ممثلة الاتحاد الاوروبي، و بان كي مون الامين العام للامم المتحدة، و أريك هولدر المدعي العام الامريكي، والأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى العهد بالسعودية و الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء الاماراتى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتى، والأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السعودى.

وقال الكاتب الصحفى صموئيل العشاي، أن المسابقه التى اقامها المجلس الدولي لحقوق الإنسان والتحكيم والدراسات السياسية والإستراتيجية، وتضم كبار الشخصيات المؤثرة في العالم من الملوك والرؤساء وأبرز النشطاء الحقوقيين في مجال السلام، وكبار الإعلاميين والفنانين والرياضيين في العالم.

مضيفا أن إرشادات التصويت، كالاتى : اختار اسم مراد موافى فى قائمة السلام وحقوق الانسان، وفى نهاية القوائم ستجد مربع إدخال إيميلك الخاص حتى يتم إرسال كود التصويت إليك، ثم اضغط على تصويت سوف تحولك للصفحة التالية، ثم ادخل كود التصويت الذي أرسل لك على الإيميل ثم أكمل التصويت.