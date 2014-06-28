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حسن راتب: دعم السلع “ظلم”.. و”الأيادي المرتعشة” ما زالت تحكم

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حسن راتب: دعم السلع “ظلم”.. و”الأيادي المرتعشة” ما زالت تحكم حسن راتب: دعم السلع “ظلم”.. و”الأيادي المرتعشة” ما زالت تحكم

طالب الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، برفع الدعم عن السلع واعتبر استمراره “ظلم”، وأكد أن “الحكومات ما زالت أيديها مرتعشة وغير قادرة على اتخاذ القرارات”.

وقال “راتب” في حواره مع برنامج “باختصار” على قناة “المحور”، مع الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، مساء الجمعة: “الدعم لا يكون لسلعة يكون للفقير، إزاي السلعة المدعمة بياخدها الغني والفقير، والله العظيم ده ظلم اجتماعي كبير، شاركت فيه كل الحكومات السابقة مين يقول الغني بياخد بنزين مدعم والسفارة الأمريكية تاخد بنزين مدعم والفقير ياخد بنزين مدعم برده، لازم الدعم يكون للفقير مش للسلعة”.

وتابع: “ادعم الفقير والمحتاج مش ادعم السلعة، دعم السلعة يولد فساد، ويولد عدم وجود مناخ استثماري جيد”.
> وأكد أن “عجز الموازنة الرهيب لم يحل غير بقرارات جريئة، والمجتمع واعي لما يكون فيه قيادة شعبية لها جماهيرية تبقى فرصة تتخد قرارات صعبة لكنها ستتقبل تلك القرارات”.
> ورفض الإعفاء الضريبي عن المطالبين بسداد أموالهم لصالح الدولة، مشددا على ضرورة أن تنهض الدولة في كل المناحي ويطبق القانون بحزم وحسم.

وأكد: “مازالت الأيادى مرتعشة ولا تاخذ قرارات، حتى الآن، الحكومات ما زالت مرتعشة وغير قادرة على اتخاذ قرارات، لابد للأيادي المرتعشة أن تقف بقى، وعلينا فهم ثقافة الأولويات، وثقافة العمل الجماعي، وكذلك نشر ثقافة الفريق”.

 

 

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