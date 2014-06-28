عدوى الـ selfie تفاجئ الملكة إليزابيت في إيرلندا

خلال جولتها في أسواق Belfast’s St Georges بإيرلندا الشماليّة، فوجئت ملكة بريطانيا Elizabeth ، بمراهق يخترق الحشود ليلتقط معها صورة selfie.

Jack Surgenor، البالغ من العمر 13 عاماً، كان يسير ضمن الجماهير خلف الملكة، حين قرّر الإلتفات إليها وإلتقاط الصورة من دون سابق إنذار.

وسرعان ما إنتشرت هذه الصورة بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي وحازت على العديد من التعليقات، كما طالب البعض بتكريم هذا المراهق ومنحه جائزة الـ MBE من الإمبراطوريّة البريطانيّة.

وفي الوقت الذي حاول فيه الكثير الوصول إلى الملكة لإلقاء التحيّة عليها وأخذ الصور التذكاريّة لها، لم ينجح في هذا الأمر سوى Surgenor.

يشار إلى أن الملكة Elizabeth إحتلّت العام الماضي المرتبة الأولى في لائحة أقوى 100 إمرأة في البلاد.