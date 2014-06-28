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لمار سعيدة بالتعاون مع أحمد بدير في المسلسل الكوميدي بنق

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لمار سعيدة بالتعاون مع أحمد بدير في المسلسل الكوميدي بنق لمار سعيدة بالتعاون مع أحمد بدير في المسلسل الكوميدي بنق

الجمعة 27-06-2014 21:32

إنتهت الفنانة لمار من تصوير مشاهدها في المسلسل الكوميدي "بنق"، والذي تم تصويره في الرياض، وهو من إخراج أسامة الحمد، وبطولة نخبة من الفنانين، ومن أبرزهم: الفنان المصري أحمد بدير، ومن الكويت الفنان سلطان الفرج، وطلال السدر، وحمد المزيني، ومروة محمد، ومحمد القس، وأمينة العلي، ولاميتا فرنجيّة، ونواف قاري، ويحيى غماري، وفايز شودري، وقمر الترك، ونسيمة ظاهر، وفواز الجاسر.

وذكرت لمار لـ"سيِّدتي" أنها سعيدة جداً بالمشاركة والوقوف لأول مرة أمام النجم المصري أحمد بدير الذي أضاف الكثير للعمل، فهو فنان يمتلك خبرة فنية رائعة يستفاد منها، أمّا الدور الذي تجسّده في العمل فهو دور فتاة تحاول الالتفاف على بعض الشخصيات الاجتماعية لإستغلالهم بعمليّات نصب.

وأوضحت لمار أنّ هذه الشخصية جديدة لم يسبق لها تقديمها، كما أنّ العمل بشكل عام يناقش عدداً من القضايا الاجتماعية بقالب كوميدي خفيف، كما يسلّط الضوء على إستضافة الجاليات العربية والإسلاميّة في ، ويقدّم الصورة الحقيقيّة في التعامل الأخوي مع المقيمين.

الجدير بالذكر أن المسلسل الكوميدي "بنق" يقدّم في 30 حلقة، وهو من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون، وسيعرض خلال شهر رمضان المقبل على شاشة القناة الأولى في التلفزيون السعودي.

 

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سيدتي

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