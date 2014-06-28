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يوسف الخال يعايد زوجته نيكول عبر تويتر وهي تردّ عليه

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يوسف الخال يعايد زوجته نيكول عبر تويتر وهي تردّ عليه يوسف الخال يعايد زوجته نيكول عبر تويتر وهي تردّ عليه

الجمعة 27-06-2014 23:24

إحتفلت الفنانة نيكول سابا بعيد ميلادها الأربعين (مواليد العام 1974) مع تغريدات التهنئة التي وصلتها من المعجبين عبر تويتر، كما من زوجها الممثل يوسف الخال ( مواليد العام 1977) الذي قدّم لها تهنئة مميزّة ومعبّرة نشرها على صفحته الخاصة، حيث وصفها بـ أحلى نجمة وأحسن أم وأقرب صديقة وأحلى زوجة، مع الإشارة الى أن تغريدة يوسف لم تخل من بعض الأخطاء الصغيرة.

نيكول ردّت على زوجها يوسف بتغريدة عبرّت فيها عن فرحتها وحبّها له حيث كتبت: في حدا بيخاف من السعادة؟؟ أنا.. لأنو بهالزمن العجيب كل شي صار مفقود..فَبْقول الحمدالله.. ربنا يحفظلي حبك يا روحي وقلبي وعقلي.

كما خصّت نيكول المعجبين بتغريدة شكرتهم فيها على معايدتهم لها.

 

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