الأمير هاري يتشارك مع أيتام البرازيل مأساة فقدان والدته

حضر الأمير Harry حفل التكريم الذي أقامته القنصليّة البريطانية في البرازيل للملكة Elizabeth الثانية، بمناسبة عيد ميلادها الذي صادف منذ فترة قصيرة.

وفي الإحتفال الذي أقيم في مدينة Sao Paulo، تحدّث الأمير Harry مع الأطفال الأيتام الذين فقدوا إحدى الوالدين بسبب المخدرّات، أعمال العنف أو السجن.

تأثّر Harry بشكل واضح خلال إصغائه إلى قضايا الأطفال الإنسانيّة، كما إستذكر والدته الأميرة Diana، التي توفيّت بحادث سير مأساوي، مازالت أصداءه قائمة حتّى الآن.

وتشارك الأمير مع الحضور تجربته المريرة بفقدان والدته، بعد الإستماع إلى قصّة فتاتين عاشتا مع جدّتهما، بعد سجن والدهما تاجر المخدرّات، ومقتل والدتهما في ظروف غامضة.

حضر المناسبة رئيس بلديّة Sao Paulo، وعارضة Victoria's Secret البرازيليّة Alessandra Ambrosio، التي تمّ إختيارها ضمن أكثر نساء العالم جاذبيّة وإثارة، إلى جانب العديد من الشخصيّات.

وخلال النهار، زار الأمير Harry مركزاً للأطفال المحرومين، ولعب معهم كرة القدم، فأضفى الفرحة والسعادة إلى قلوبهم.

يذكر أن الملكة Elizabeth إحتفلت مؤخراً بعيد ميلادها، في قصر Buckingham بلندن، بحضور شعبي وملكي حاشد.

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