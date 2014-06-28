“السادة المحترمون ” يكشف عن الجانب الآخر في حياة “أبوهشيمة” في أولى حلقاته في رمضان

يبدأ الإعلامي يوسف الحسيني أولى حلقات برنامجه “السادة المحترمون” ، في رمضان على شاشة “أون تي في لايف” ، باستضافة رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة ، في لقاء من نوع خاص سيكشف فيه الحسيني عن الجانب الآخر في حياة أبوهشيمة .

سيتناول الحسيني الجانب الإجتماعي والإنساني لأبوهشيمة وقصة صعوده لعالم رجال الأعمال ، والتحديات التي واجهته في بداية الصعود ، والدور الذي لعبته أسرته في قصة نجاحه ، وكيف تحول طموحه من أن يكون لاعب كرة قدم مشهور ، لقراره الدخول لعالم تجارة حديد التسليح ثم صناعته.

برنامج “السادة المحترمون”، يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على قناة “أون تي في لايف” ، وسيعرض خلال شهر رمضان الكريم أيام الأحد ،الإثنين والثلاثاء ، في تمام الساعة التاسعة مساءا .