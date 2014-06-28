في الدربي - أكبر مشاكل الزمالك

ما هي المشكلة الأكبر في الزمالك حين يواجه الأهلي مساء السبت في قمة الجولة الرباعية من الدوري الممتاز؟ FilGoal.com يستعرض 4 إجابات لهذا السؤال.

في القمة، قام FilGoal.com بتحليل الأهلي والزمالك من خلال الأرقام وتوجيه أسئلة لعدد من أيقونات قطبي الكرة المصرية.

المشكلة الأكبر في الزمالك؟

يقول طارق السيد المدرب المساعد السابق في الجهاز الفني للزمالك: "في رأيي غياب ياسر إبراهيم".

ياسر إبراهيم أصيب قبيل انطلاق الدورة الرباعية، ليتأكد غيابه عن القلعة البيضاء حتى نهاية الموسم.

مع غياب ياسر إبراهيم، يعتمد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك على الثنائي محمود فتح الله وصلاح سليمان.

وبخلاف وجود ياسر أو فتح الله أو سليمان، الزمالك استقبلت شباكه 21 هدفا في 20 مباراة بالدورة الرباعية!

الثبات النفسي

وعبد الحليم علي أيضا عمل كمدرب مساعد في الجهاز الفني للزمالك، وصرح عن أكبر مشكلة في الفريق الأبيض.

وعقب العندليب "مشكلة الزمالك هي غياب الثبات النفسي عن الفريق.. مع أول خطأ قد تهتز أعصاب اللاعبين".

الزمالك عانى من معضلة كبيرة في مباريات القمة خلال السنوات الماضية.

يتقدم الزمالك بهدف مبكر، لكن "هووب" كل شيء ينقلب ويفوز الأهلي بالقمة!

لا مشكلة أصلا

أما حلمي طولان المدير الفني السابق للزمالك يرى أمرا أخر، إذ صرح "الفريق الأبيض لا يعاني من مشكلة أصلا".

وأوضح "الفريق متكامل، هناك مساندة من مجلس الإدارة للجهاز الفني واللاعبين.. أعتقد أن الزمالك لا يعاني مشاكل كبيرة قبل انطلاق القمة".