في الدربي - ما يميز الزمالك عن الأهلي؟

هناك خبرة في الزمالك أعلى، هناك استقرار أكبر، وهناك أدوات تصنع الفارق.. هذا وأشياء أخرى تميز القلعة البيضاء عن الأهلي في الدربي الذي ينطلق يوم السبت.

"فاز الزمالك في كل مبارياته الأخيرة بهدف قاتل.. هذا قد يدل على أشياء كثيرة، لكن أهمها أن الفريق الأبيض يمتلك الأدوات التي تصنع الفارق.. هذا يميزه عن الأهلي في دربي السبت"...

الزمالك يراهن على أدواته المهارية لقنص نقاط الدربي في موقعة مساء السبت التي تشهد افتتاح الدورة الرباعية من الدوري الممتاز. هكذا يؤمن عبد الحليم علي هداف الفريق عبر تاريخه.

هذا الرأي ليس فقط يأتي من جانب الزمالك، بل وحتى الأهلوية يدركون ذلك جيدا.

شادي محمد قائد الأهلي السابق صرح لـFilGoal.com "ميزة الزمالك؟ هل شاهدتم مهارة حازم إمام مؤخرا".

ويتابع "إنه لاعب رائع في الحقيقة، يصنع الفارق للزمالك ويمنحه السرعة والمهارة".

الخبرة

وهناك مميزات أخرى للزمالك على الأهلي، منها الخبرة، بحسب ما يؤمن به حلمي طولان المدير الفني السابق للفريق الأبيض.

فالأهلي يدخل القمة وهو يفتقد سيد معوض، يفتقد وائل جمعة، محمد أبو تريكة، محمد بركات، حسام غالي، عماد متعب، عبد الله السعيد، جدو.. كتيبة كاملة سيعوضها الشباب.

وطولان يقول: "في الوقت الذي يغيب فيه نجوم الأهلي، الخبرة أعلى في الزمالك.. الجانب المهاري أعلى.. عنصر السرعة كذلك أعلى".

والخبرة البيضاء أتت لأن ميدو يجلس على مقعد المدير الفني للزمالك منذ فترة أطول من نظيره في الأهلي فتحي مبروك.

لهذا، يؤمن عبد العزيز عبد الشافي رئيس قطاع الناشئين في الأهلي "ميزة الزمالك في القمة أن الفريق يمر بمرحلة ثبات في التشكيل، هناك استقرار بشكل كبير".