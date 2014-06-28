نجاح مرشحة مصر للمرة خامسة في انتخابات عضوية «سيداو» بالأمم المتحدة

نجحت السفيرة نائلة جبر، مرشحة مصر ومساعدة وزير الخارجية السابقة في الانضمام لعضوية لجنة مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة «CEDAW» لولاية خامسة من 2015 إلى 2018 خلال الانتخابات التي أجريت أثناء الاجتماع 18 للدول الأعضاء في معاهدة الأمم المتحدة لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة الذي انعقد في نيويورك يوم 26 يونيو الجاري.

وصرح السفير معتز خليل، مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة في نيويورك، بأن بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك قامت باتصالات مكثفة مع بعثات الدول الأخرى من مختلف المجموعات الإقليمية الأفريقية، والآسيوية، واللاتينية، والأوروبية في نيويورك لحشد الدعم اللازم لإنجاح مرشحة مصر لعضوية اللجنة خصوصاً بعد أن تم انتخاب مرشح مصر للجنة حقوق الطفل في اليوم السابق مباشرة مما يؤكد المكانة التي تتمتع بها مصر في الأمم المتحدة، والأداء المتميز للخبيرة المصرية أثناء عضويتها في اللجنة التي بدأت منذ عام 1998.

وأشار مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة في نيويورك بهذه المناسبة إلى أن مصر تتمتع حالياً بعضوية لجنة حقوق الإنسان، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ إضافة إلى الخبيرين المصريين اللذين تم تجديد انتخابهما لعضوية لجنة حقوق الطفل، ولجنة مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة خلال اليومين الماضيين، وهو ما يعكس ثقة الدول الأطراف في مختلف المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في خبرة، واحتراف الخبراء المصريين في اللجان المنبثقة عن تلك المعاهدات.

ويبلغ عدد الدول الأعضاء في معاهدة مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة 188 دولة، شاركت جميعها في الانتخابات التي أجريت، الخميس، واتسمت بمنافسة شديدة بين 18 مرشحاً للحصول علي 12 مقعداً في عضوية اللجنة للفترة 2015 إلي 2018.