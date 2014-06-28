رندة حمزة.. تبتكر كأساً ناطقةً

ابتكرت الطالبة رندة حمزة من كلية الطب في جامعة الشارقة جهازا إلكترونيا صغير الحجم مثبتا على كأس يذكر صاحبه بضرورة شرب الماء بشكل صحي وبحسب الكميات التي يوصي بها الأطباء، كما يذكر بمواعيد الصلاة ويقيس درجات الحرارة.

وتقول الطالبة المستجدة انها فكرت في الكأس الناطقة بعد ان لاحظت خلال تواجدها في سكن الطالبات - انه على الرغم من الأهمية الكبيرة لشرب الماء الا - ان الطالبات في السكن يحجمن عن تناوله ويفضلن المشروبات الغازية والعصائر غير الطبيعية، فحاولت ان توضح لهن خطورة عدم شرب كميات مناسبة، خاصة في فصل الصيف لكن ذلك لم يجد نفعا، لذا قررت البحث وتوظيف مساقات البحث العلمي التي تدرسها في الجامعة، وعلى ضوئه أعدت استبيانا وزعته على زميلاتها شمل 50 عينة بحث، دارت أسئلته حول الكمية التي تشربها الطالبة يوميا، وما المشروب المفضل لديها، لتظهر النتائج ان اكثر من نصف العينة لا يوجد لديها تقدير بالكمية التي تشربها، فيما الجزء الاخر يفضل المشروبات الغازية والعصائر على الماء بينما يحتل شرب الماء الدرجة الاقل بين عينة البحث.

تكلفة قليلة

وأوضحت أنها قررت توظيف ما تعلمته في المدرسة والجامعة لكي تقدم شيئا يساعد المجتمع في التخلص من بعض العادات الصحية الضارة، وبالمقابل تكلفته قليلة جدا وبسيطة، مشيرة الى ان الماء أفضل المشروبات للإنسان، لأنه يؤمن الاحتياج الأساسي للجسم أثناء ممارسة النشاطات المختلفة. ولاحظت خلال تواجدها في السكن أن الكثيرين لا يتناولون الماء إلا عندما يشعرون بالظمأ، وهذا خطأ شائع، لأن الشعور بالظمأ هو مجرد صمام أمان يقي الإنسان من الإصابة بالجفاف. لذلك وجب على الفرد بصفة عامة، الاهتمام بتناول الماء قبل الشعور بالظمأ.

ترسب الأملاح

وذكرت أن نقص شرب الماء يؤثر على زيادة تركيز الأملاح الذاتية في البول، مما ينتج عنه ترسيب هذه الأملاح على هيئة بلورات، تؤدي إلى تكوين حصيات بولية بأنواع مختلفة. كما يؤدي نقص شرب الماء إلى الإمساك، وما يعقب ذلك من أضرار ومصاعب لاحقة.

وعن آلية عمل الكأس الناطقة، والفوائد التي ستعود من وراء استخدامها، أوضحت رندة أن لهذه الكأس الناطقة عدة وظائف ومهام كلها تصب في تنبيه الطالبة كل ساعة الى شرب الماء، كما فيها منبه للتذكير بمواقيت الصلاة، كما يقيس درجات الحرارة الخارجية وحرارة الماء في الكأس.

وقالت أتمنى ان يستخدم جميع زملائي الكأس لما سيكون لها من فائدة فقد أثبتت فاعليتها مع عدد من الطالبات وبدأت بتناول كميات منتظمة من الماء.

فكرة جديدة

وتحاول الطالبة المستجدة في كلية الطب البحث عن فكرة جديدة تساعد من خلالها المجتمع المحلي مدعومة بتشجيع من الهيئة التدريسية في الكلية التي تدرس بها، قائلة انها تحظى بمتابعة حثيثة وتوجيه من قبلهم، وان موضوع الكأس الناطقة تم اشراكه في معرض الابداعات الذي احتضنته الجامعة وكان لي شرف المشاركة به مع 29 اختراعا أخرى اختارتها الجامعة من بين الاعمال التي قدمت لها وكنت أنا متواجدة، وقدمت شرحا للزوار حول آلية عمل الكأس، وبعضهم جربه بنفسه.

وتسعى الطالبة رندة حمزة من خلال مجال دراستها الذي اختارته عن رغبة وحلم رافقها منذ الطفولة ان تتمكن من خدمة المجتمع والمساهمة في رفع مستوى العلاج الذي يقدم للمرضى وقالت أتمنى ان يكون لي دور في ايجاد علاج لبعض الامراض التي باتت تسمى امراض العصر كالسكري والقلب والسرطان، واعتبرت هذا هدفا رئيسيا تضعه امامها وتستعد له منذ الان بالعلم والمعرفة والتزود بكل الخبرات الممكنة مستفيدة من الامكانيات الهائلة التي توفرها كلية الطب في جامعة الشارقة والمشهود لها بالسمعة العلمية التي باتت تنافس جامعات عالمية في هذا المجال..

عرض الإبداعات

وقالت ان المعرض ضم ابداعات من طلبة الجامعة في المجالات العلمية المختلفة مثل الطاقة والبيئة والتكنولوجيا وقد جاءت جميع المشاركات معبرة عن قدرات الشباب الجامعي في تحقيق طموحاتهم العلمية، حيث بينت هذه المعروضات القدرة العلمية، والتفكير المنطقي عند الطلبة المشاركين وإحساسهم اتجاه المشكلات المختلفة التي تواجه المجتمعات وإمكانية توفير الحلول العلمية لها..

بدوره أشاد الدكتور حميد بن مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة بالمعرض وبما أنجزه الطلبة من مختلف الكليات، وهو ما يمثل عصارة جهد كبير وشهادة على تفوق طالب الجامعة في المجالات الهندسية والعلمية وغيرها. وقدم الأستاذ الدكتور حميد النعيمي التهنئة للطلبة المشاركين في المعرض، حاثاً إياهم على بذل المزيد من الجهود ومواصلة مشوارهم العلمي.

الماء أولاً

يحتاج الإنسان إلى الماء بمتوسط يتراوح من 2.5 لتر إلى 3 لترات يوميا في الحالات العادية. وتختلف هذه الكمية حسب كل سن، ودرجة حرارة الجو، وكمية العرق، ونوع المجهود البدني. وتحتوي المواد الغذائية التي يتناولها الفرد على نحو 1/3 من هذه الكمية، بينما يحصل على كمية 2/3 من خلال شرب السوائل، ومن بينها شرب الماء النقي.