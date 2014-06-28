متحف الشارقة للسيارات... ذاكرة كلاسيكية

قبل نحو ستة اعوام احتفلت الادارة العامة للمتاحف في امارة الشارقة بولادة متحف جديد يضاف الى سلسلة متاحفها ومعالمها المميزة في الامارة، وهو متحف الشارقة للسيارات الذي يعد الاول من نوعه في المنطقة، ليكون موطنا لعرض أشهر السيارات الكلاسيكية النادرة التي تمت صناعتها في عقود مبكرة من القرن الماضي بما فيها سيارات ودراجات اقتناها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الامارة، وتمكين هواة وعشاق تلك الاجيال من السيارات« المعتقة»، التعرف عن قرب الى أنواعها، اشكالها، ومواصفاتها، والعقول المفكرة، والشركات العالمية التي كانت وراء تصميمها وصناعتها، كل ذلك في بيئة تفاعلية جاذبة للزوار لا سيما محبي «الأشياء» القديمة.

وما ان يلج الزائر الى فناء هذا «المعرض» الذي يحتضن نحو 100 سيارة وشاحنة خفيفة ودراجة بخارية وهوائية منها، حتى يشتم رائحة القِدم، ويسافر على عجلات الذاكرة الى حقب متعددة من زمن القرن الفائت، ابتداء من العقد الثاني وانتهاء ب«التاسع»، وهي سنوات صنع أشهر وأبرز السيارات والدراجات المعروضة هناك، التي لكل واحدة منها قصة وحكاية وذكريات مع مقتنيها الأوائل، او من ركب فيها.

وحتى تسهل ادارة المتحف على الزائر رحلة الاستكشاف والاستمتاع بها، وتحقيق الهدف المرجو منها، أجرت قبل نحو عامين بعض التحديثات للمتحف، وقسٍمت المساحة الداخلية الى خمس مناطق او منصات، لتصنيف وعرض المقتنيات حسب الفترات الزمنية التي صنعت فيها، بطريقة تظهر المراحل التاريخية - من الأقدم الى الأحدث - التي مرت على قطاع صناعة السيارات، وحرصت على تلوين وزخرفة المكان بلوحات وصور سيارات لأشهر العلامات التجارية للشركات المصنعة، وسرد نبذة مختصرة عن قصص تسميتها والأشخاص الذين قاموا على صناعتها.

ووفق التقسيم الجديد فان المنطقة الأولى تحاكي حقبة بداية تصنيع السيارات التي شهدت انتاج اول سيارة بمحرك صامت، وتضم الفئات المصنوعة في الاعوام 1915-1939، ومنها سيارات فورد تي، ورولز رويس، فيات، بينما تضم «الثانية» سيارات صنعت في الأعوام 1940-1959، وهي مختلفة في الشكل الذي يشبه تصميم الطائرات الحربية، ومنها الكاديلاك وستودبيكر تشامبيون، ورايلي آر إم، وبنتلي وشيفرولية بيل أير.

أما الركن الثالث فيحتوي على «المصنوعة» بين الاعوام 1960-1987، بينها سيارة ميرسيديس ليموزين (بولمان) المصفحة موديل 1969، اقتناها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة، وفورد موستنج، و إم جي، وفولكس واجن، وسيتروين، وسكودا، فيما تربض في المجموعة الرابعة تشكيلة متنوعة من الشاحنات الخفيفة التي استخدمت في دولة الامارات مثل سيارة حافلة نقل ركاب خفيفة، وسيارة اطفاء، وحافلة لنقل البترول، بجانب سيارات اللاندروفر والرنج روفر.

وفي الجزء الخامس مساحة لعرض سيارات الجمهور، وهواة السيارات القديمة والكلاسيكية والنادرة، انطلاقا من رؤية «الإدارة» أن لكل شخص حقاً وفرصة للتباهي بسيارته المفضلة، وعرضها للزائرين.

مضخات قديمة

ليس بعيدا عن هذه المنصة ثمة ركن صغير تُعرض فيه معدات واجهزة ومضخات بترول قديمة كانت تستخدمها مؤسسة الامارات للبترول-إمارات- في محطاتها المختلفة في الفترة ما بين 1981 وحتى 1996، اضافة الى تخصيص منطقة لعرض دراجات هوائية موغلة في القدم، تم استخدامها قبل نحو مئتي عام، واخرى خُصصت للألعاب ومجسمات حقيقية لماكينات سيارات من اجل التعليم.